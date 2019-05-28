影／住進山林聽鳥鳴！「湖口秘密基地」新開幕 包棟+早餐一人才500

▲微客棧是處連Google地圖都找不到的私房秘境。（影／記者彭懷玉攝，以下皆同）

▲微客棧四月新開幕，一次僅接受一組預約客人。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／新竹報導、攝影

睡再多，依然覺得提不起勁，那你需要住進大自然裡「換氧」一晚了！連Google地圖都找不到的私房秘境，就隱身新竹湖口的山林裡，入住一晚只要500元，從台北市出發僅一小時就到。園區一晚只接待一組客人，從1人到40人都算「一組客人」，不管想獨旅放空或揪團開趴，都可以不受干擾的抱擁整座山林。

▲微客棧3000坪的土地只開發了90坪。

一棟木屋、一棟長屋、兩隻柴柴、3000坪的土地只開發了90坪，作為建物和果園。新竹湖口的「微客棧」原是微客公益行動協會附設的志工訓練基地，微客棧主人朱永祥表示，從荒煙蔓草到現在的樣貌，共花了5年的時間整理，用最低的自然生態工法復育，種植昭和櫻、炮仗花、紫藤花、楓樹，果樹包含柑橘、百香果、水蜜桃、芒果、梅子等，四季都有不同花卉和果物收成，簡單卻保留原始森林的味道。

▲▼果樹包含柑橘、水蜜桃等。

談到「微客棧」的起源，朱永祥眼神中帶有堅定地說，「主要用來做為志工訓練的基地，一來是覺得跟外面租用空間不夠，又會和其他團體互相干擾。再者，一直有個心願，因為不少志工世界各地到處跑，年輕時付出時間和心血在需要關懷的小孩身上，等到志工年老後，有個安居的場所能讓大家繼續交流，也正是微客該回饋他們的時候。」此想法在心中醞釀已久，終於在今年四月份將夢想付諸在這塊土地上，也同步開放給一般民眾預約參觀及入住。

▲微客棧創辦人朱永祥說，「等到志工年老後，這個基地就成微客回饋、照顧這群人的時候。」

收費的方式很簡單，一般民眾入園是200元，含入園費、茶資、茶點、當日特典，若剛好有當季水果，也可以直接採摘，體驗鄉下農村樂。若想要入住一晚，通舖或露營一人只要500元，除上述包含在內之外，隔天早餐有吐司、火腿和蛋等食材可以大展廚藝。為響應環保，園區不提供牙刷和毛巾，想來的人記得要自己帶。

▲通舖或露營一人只要500元，除上述包含在內之外，隔天早餐有吐司、火腿和蛋等食材可以大展廚藝。





▲小木屋二樓也可入住。（圖／微客棧提供）

不說不知道，小木屋和長屋都有意義。小木屋乍看之下跟一般沒什麼不同，朱永祥說，蒙古圖瓦族人西征時曾被流放到中俄邊界的新疆禾木區域，他們就是住在一個類似小木屋的地方，為了符合當時入住的環境，特別將木屋的樓梯設在外面，還有一組桌椅能坐著喝茶、聊天，盡覽四周山林風光。

▲入園費有含茶品（需自己泡），若要另外點手工甜點只要再加50元。（圖／微客棧提供）

長屋則座落於小山坡上，以馬來西亞傳統建築為靈感而建，兩棟小木屋打通的偌大空間，最多可容納40人，整片的透明落地門窗，一打開蓊鬱山坡和草地就在眼前，從夕陽西下到星星滿掛天空，可以跟好友暢談整天，夜晚在蟲鳴鳥叫陪伴中入眠，都是無比難得的體驗。未來也會在後方蓋間東南亞國家常見的「高腳屋」。

▲▼長屋座落於小山坡上，視野更好，以馬來西亞建築為靈感所建，由兩棟小木屋打通的偌大空間，最多可容納40人。

由於是志工訓練基地，園區找得到體驗教育器材的蹤影，連廢棄的「電線桿」都能被加工成為器材之一，兩組人馬可發揮團隊精神挑戰。園區也備有吊床，靜靜躺在上面，徜徉在大自然裡放空，或跟主人的兩隻柴犬玩耍，度過悠閒的一天。「有的人待一下就想離開，有些人可以待上一整天，相當兩極」朱永祥笑說。

▲兩隻柴犬仙草和愛玉超級活潑，可以跟牠們玩，度過悠閒的一天。

實際入住後，有幾點需提醒旅人們，因為以最不傷害生態的自然工法復育，時不時會上演「田園交響曲」，要有「被蟲鳴、蛙叫」打擾的心理準備，並且建議自備防蚊液，山上溫差大，沒有裝冷氣，但即使夏天夜晚會降到20多度，園內有提供尼泊爾弱勢婦女製作的犛牛毛萬用毯或斗篷可禦寒，喜歡的話也可以買回去喔。

▲微客棧以最不傷害生態的自然生態工法復育，有「我家門前有小河，後面有山坡」的意境。

微客棧

園區採取事先預約，可於粉專私訊留言，或撥電話03-569-0520、手機0958-487-713聯繫主人

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