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台中人限定！「高美濕地」免費深度導覽27日起開放報名

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▲高美濕地。（圖／台中市政府農業局提供）

▲高美濕地生態導覽之旅明（27）日開放報名。（圖／台中市政府農業局提供）

旅遊中心／綜合報導

賞過高美溼地夕陽，走過新設的木棧道，但在地人的你對這裡熟悉嗎？台中市政府農業局為讓市民深入了解高美濕地的生物多樣性，委託社團法人台灣野鳥協會舉辦「108年高美濕地生態導覽之旅」，第一梯次將於6月9日及22日舉行，自明（27）日開放報名，活動免費，每梯次名額限定45位台中人，額滿為止。

高美濕地夕陽時分格外迷人，水面完整倒映出天空和風車之美，曾被日本大型旅行社H.I.S.譽為「台版天空之鏡」，成為眾多日本旅客來台指定的美景。但這次農業局期望透過專業導覽方式，帶領台中本地人更認識在地特色，分別於6月9日及22日推出「高美濕地生態導覽之旅」，導覽活動將由台灣野鳥協會高美濕地解說人員擔任，內容包括濕地生態、鳥類、植物、燈塔、高美社區文史景觀等，讓參與民眾了解生物多樣性。

▲高美濕地。（圖／IG@yun_tim_1105提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲高美濕地夕陽時分格外迷人。（圖／IG@yun_tim_1105提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「高美濕地生態導覽之旅」活動從6月起延續至9月止，每個月舉辦2場次免費導覽活動，第一梯次時間為6月9日及22日，5月27日開始報名；第二梯次時間為7月6日及28日，6月24日開始報名；第三梯次時間為8月10日及25日，7月29日開始報名；第四梯次時間為9月7日及21日，8月26日開始報名，一共提供360個名額。

更多活動內容及報名方式請上網站 http://bit.ly/2Qln8bY 查詢，或電洽04-22289111分機56201台中市政府農業局陳先生。

關鍵字： 台中旅遊 高美濕地 高美濕地生態導覽之旅

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