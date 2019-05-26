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P＆T柏林茶館推夏季新菜單　將雪酪、粒粒冰編入鹹食餐桌

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▲P&T柏林茶館推夏季新菜單　將雪酪、粒粒冰編入鹹食餐桌。（圖／P&T柏林茶館提供)
▲P&T柏林茶館推夏季新菜單　將雪酪、粒粒冰編入鹹食餐桌。（圖／P&T柏林茶館提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

夏天來了！P&T柏林茶館以Summer Daydream為主題，推出夏季新菜單，除了將甜食冰品常見的雪酪、粒粒冰製成醬料編入餐桌外，更以櫛瓜、水田芥、風乾橄欖、酒漬蕃茄等夏日田園食材，搭配墨魚、軟殼蟹、章魚等當季海味，推出10多清涼又好吃的菜色。

打造初夏的清涼降火滋味，以酒漬彩色番茄沙拉和法國生蠔的前菜起頭，分別使用了甜食冰品常見的雪酪和粒粒冰入菜作為醬汁。用白酒醃漬的彩色番茄中加入了澄清蕃茄湯做成的透明湯凍，並且將小黃瓜、蘋果、薄荷葉、羅勒製作成雪酪，拌在一起沁涼入口，就像是「用吃的Mojito」。另一道法國生蠔以曼谷酸辣生蝦為概念，以香茅、乾蔥、魚露、辣椒調味，最後撒上由羅勒、檸檬和薄荷製作成的粒粒冰，入喉滿是冰涼的酸辣鮮甜。

▲P&T柏林茶館推夏季新菜單　將雪酪、粒粒冰編入鹹食餐桌。（圖／P&T柏林茶館提供)
▲法國生蠔。

▲P&T柏林茶館推夏季新菜單　將雪酪、粒粒冰編入鹹食餐桌。（圖／P&T柏林茶館提供)
▲酒漬彩色番茄沙拉。

其他新菜還有鴨肝慕斯、炭烤章魚、海鮮南瓜濃湯號、炭烤小卷墨魚細扁麵、酥炸軟殼蟹辣椒細扁麵、櫛瓜與水田芥燉飯、脆鱗馬頭魚、盤克夏豬里肌。

另外，P&T 柏林茶館也推出1880元的套餐內容，有三道前菜、湯品、主餐到甜點，一次完整的感受夏季新菜單。

▲P&T柏林茶館推夏季新菜單　將雪酪、粒粒冰編入鹹食餐桌。（圖／P&T柏林茶館提供)
▲酥炸軟殼蟹辣椒細扁麵。

▲P&T柏林茶館推夏季新菜單　將雪酪、粒粒冰編入鹹食餐桌。（圖／P&T柏林茶館提供)
▲炭烤章魚。

關鍵字： 美食情報 P&T柏林茶館

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