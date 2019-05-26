30名快手刀！從採花到完成花籃 「竹子湖繡球花DIY」一日限定

▲竹子湖花藝小旅行將於6月17日登場。（圖／臺北市政府產業發展局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

竹子湖繡球花開好了！除了上陽明山拍夢幻仙照之外，今年「花藝小旅行」於6月17日登場，特別結合花卉產地與花藝教室，帶民眾走進繡球花田，從認識花卉到完成整個花籃，讓半日遊行程更圓滿，活動僅提供30個名額，喜歡花藝和手作的女孩們不妨把握機會。

穿著一襲雪白衣裳，置身藍紫色的繡球花田，是「花藝小旅行」活動的Dress Code，本次網羅梯田景觀特色的曹家花田香、大梯田花卉生態農園，並邀請歐風花藝「拾米豐瓶」兩位老師，帶領學員走進繡球花梯田，認識陽光、空氣、水養成的各種美花，順著特性採花，與事先備好的配材，創作出充滿個人風格的花籃。

▲本次網羅梯田景觀特色的曹家花田香、大梯田花卉生態農園，並邀請歐風花藝「拾米豐瓶」兩位老師，帶領學員創作出充滿個人風格的花籃。

「繡球花籃手作課程」搭配下午茶點，活動費用包含花材、工具、器具、師資、旅遊平安險、曹家花田香入園門票、大梯田花卉生態農園入園門票（可抵消費 100 元）等全套遊程，收費1,888元，旅客可以一襲輕便而來，之後帶著一籃優雅離開。活動詳情與報名網址：https://reurl.cc/9LqZd。

▲▼「繡球花籃手作課程」收費1,888元，依活動當天花況提供花材，因此花材會與圖片稍有不同。





竹子湖已在今（108）年由行政院農委會公告劃定為台北市第3個休閒農業區，北市產業局將陸續推出一系列休閒農業創新遊程，讓民眾發現不一樣的台北，體驗農遊、發現台北新魅力。

值得一提的是，因假日上山賞花的旅客眾多，為配合即日起至6月9日花季時間周邊道路交通，市府產業局規劃相關交通管制措施如下：

一. 交通管制部分

1. 竹子湖地區例假日及端午節連續假期，每日上午9時至下午6時，湖田橋往西經海芋大道至往中正山之岔路口，授權北投分局依實際車流量彈性順時鐘單行管制。

2. 湖田橋往東至中正山產業道路岔路口維持雙向通行，惟彈性管制進入海芋大道，雙向通行路段路邊全線繪設禁止臨時停車紅線。

3. 頂湖段往陽金公路採單向通行且禁止迴轉，車輛由新闢石板路往陽金公路離開。

4. 仰德大道實施通行證管制，上山管制點於仰德大道與至誠路口，管制時間由上午8時至下午3時。

5. 下山管制點於陽明路與中橫街口及格致路與凱旋路口，管制時間為下午2時至下午6時，管制對象為自用小客（貨）車。

二. 公車輸運服務部分

因竹子湖地區道路狹窄及停車空間不足，為配合繡球花季管制，請民眾多利用公車接駁上山，相關乘車資訊請至大臺北公車網(ebus.gov.taipei)查詢。