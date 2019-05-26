台版清溪川「夏日星光導覽」開跑！牽情人曬恩愛新去處

點評：都不知道有這麼漂亮的地方！

▲新莊中港大排超人氣夏季限定導覽已開跑。（圖／新北市政府水利局提供）

旅遊中心／綜合報導



微風徐徐的初夏夜，正適合依偎情人身邊，一同漫步河廊曬恩愛！新莊中港大排超人氣夏季限定導覽已開跑，透過星光導覽，能一窺中港大排河廊夜間的景緻，包括光水舞體驗區、水生植物區、昌中橋、彩虹橋等景點，親身體驗中港大排季節限定的浪漫星夜。

▲彩虹橋是中港大排熱門打卡地標。（圖／新北市政府水利局提供）



新莊中港大排去（2018）年脫胎換骨，擺脫臭名，躍升為台版「清溪川」。隨著夏季到來，新北市政府水利局表示，由中港大排志工隊和新莊社區大學推出的 「中港大排超人氣星光導覽」即日起至10月預約限定，堪稱是國內特有的夜間導覽之一。

▲新莊中港大排去（2018）年脫胎換骨，擺脫臭名，躍升為台版「清溪川」。（圖／饅頭弟生活大小事提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



中港大排河廊夜間的各項特色景緻，包括光水舞體驗區、水生植物區以及昌中橋的特殊景觀、彩虹橋的熱門打卡地標，透過志工詳細解說，也可讓民眾更了解中港大排以及新莊的人文歷史。

▲從自立街中港廣場開始的大型「海底世界」。（圖／饅頭弟生活大小事提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

中港大排彩繪河廊親水公園自去年完工後，成為情侶夜間散步新去處，從自立街中港廣場開始的大型「海底世界」、昌中橋的「海底隧道」，河廊左右兩側利用植栽、環境位置等，設計出一幅幅充滿趣味的彩繪圖騰，往前走，各種充滿故事性及趣味的動物圖騰就藏在不經意的樹叢下、椅子上，為公園增添繽紛氣息。



新莊中港大排

地址：新北市新莊區中原路191號

中港大排星光導覽 詳情：Beclass 在「站內搜索」中港大排（6至10月的各導覽場次）

電話：河川計畫科 02-29603456轉分機5051

