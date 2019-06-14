台版迪士尼就藏在這！特搜新竹「7大景點」...還有整片薰衣草

▲有網友整理出了新竹7大私房景點，來新竹不再怕無聊。（圖／小兔小安*旅遊札記提供，下同，勿任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

說到新竹，你會想去哪裡玩呢？有很多人說新竹能玩的地方似乎不多，但其實新竹有非常多適合一日遊的景點，不論是看夕陽、拍美照或是搭火車都可以，部落客《小兔小安*旅遊札記》就整理出新竹一日遊的7大私房景點，等假日一到就帶家人或是情人來這裡走走吧！

1.佛陀世界

猶如迪士尼樂園般的超大城堡就藏身在新竹關西的佛陀世界，這裡原本是廢棄的遊樂園「童話世界」，現在則由宗教團體作為禪修等場所使用，也因此才留下奇幻城堡的唯美身影；但遊客來這裡之前要先確認當日是否有對外開放，拍照時也必須遵守園方的規定。

地址：新竹縣關西鎮大竹坑23號

▲新竹佛陀世界，有著迪士尼般的城堡。

2.合興車站

合興原本是在內灣線上的一個小車站，而車站中的古老大鐘、老舊列車以及可愛的泰迪熊重新活化了失去人氣的小車站，變成適合親子同遊和情人約會的新景點，還能搭火車順遊內灣或是開車到更山上的尖石。

地址：新竹縣橫山鄉中山街一段17號

▲有著許多復古時鐘的合興車站。

3.薰衣草森林

位於尖石鄉的薰衣草森林，有許多很好拍的美景，種滿薰衣草的希望之丘、鄉村祕密花園或是繡球花隧道等等，處處都充滿好看又好拍的驚喜，還有無敵的仙境景色；賞完花之後還能順路前往青蛙石天空步道。

地址：新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號1樓





▲有著大片花海的薰衣草森林。

4.小熊博物館

位在新竹市區的小熊博物館，集合了各國風格的大小熊、糖果屋、花店、大笨鐘等等裝飾提供拍照，還有詳細介紹能讓你更認識泰迪熊，而且這裡還有一些泰迪熊是全球稀有品呢！

地址：新竹市東區中央路245巷68號

▲大人小孩都適合的小熊博物館。

5.青青草原

位在香山區的青青草原，有十九公頃的廣大園區，一直以來都是新竹熱門的旅遊景點，而現在還新增磨石子的溜滑梯，很適合帶小朋友們來放風，也是情人們約會的好地方。

地址：新竹市香山區中華路五段331巷101之1 號

▲大片草原很適合大人約會和小孩放電。

6.森林鳥花園

森林鳥花園是由一位搜集鳥類的鳥博士所管理，使這裡逐漸成為種類豐富的鳥園，在轉型經營之後，用貼近大自然的方法吸引遊客，不論是鳥園、森林溜滑梯或鳥屋咖啡館都很適合約會。

地址:新竹縣新埔鎮清水里汶水坑97之1號





▲多了溜滑梯的森林鳥花園。

7.香山濕地

在香山濕地的賞蟹步道，就跟台中高美濕地一樣，擁有很美的夕陽景觀，溼地上還有很多招潮蟹，而且步道中段還有愛心設計，來這邊還能順便騎自行車來趟新竹海岸線之旅。

地址：新竹香山區中華路五段320巷底

▲媲美高美溼地的香山濕地。