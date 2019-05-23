史努比粉絲衝了！高雄Snoopy城市探險活動7大亮點　紀念軍牌可刻名字

▲ Snoopy高雄城市探險活動7月登場。（圖／傑迪斯整合行銷股份有限公司提供）



記者陳涵茵／綜合報導

喜歡史努比的粉絲站出來！史努比今夏即將席捲南台灣，美國花生漫畫為紀念「人類登月五十週年」活動，亞洲第一站就選在高雄，從7月一路到8月底將有一連串的Snoopy高雄城市探險活動，粉絲們在高雄時時都看見史努比的蹤影。

主辦單位表示，此次人類登陸月球50週年紀念月「Snoopy高雄城市探險」歡慶活動，從7月開始登場，另外，在7月20日阿姆斯壯當年登月的日子，將擴大舉辦城市探險。高雄將變身成一座太空造型概念城，阿姆斯壯空間、黑洞空間等太空主題景點等粉絲探險。

▲史努比人類登月五十週年活動亞洲首站即將來高雄。



報名民眾可參與城市探險小旅行，活動將搭配特製「Snoopy探險卡」，一卡暢遊高雄各大商圈、景點，並享捷運、輕軌、公車、旗津輪船優惠。其中粉絲必收藏的就是「Snoopy太空元素軍牌」，為此次活動的限量商品，可以客製化刻上自己姓名，另外還有登月紀念T-Shirt、銀質獎銀幣等各式Snoopy登月的限量商品。

▲Snoopy太空造型軍牌。（圖／取自人類登月50週年紀念月——Snoopy高雄城市探險官網）



＊七大亮點：

1.2019年最盛大的國際觀光議題—亞洲首站在高雄

2.亞洲首創Snoopy登月之城—城市紀念嘉年華

3.「人類登月50週年紀念」在高雄－SNOOPY 為高雄市觀光的小天使與激勵者，提升高雄市國際能見度

4.擁有太空元素和Snoopy全新造型的限量商品設計

5.Snoopy主題塊狀活動：周周特定活動

6.Snoopy城市探險小旅行隱藏版彩蛋

7.個人姓名客製化—Snoopy太空元素軍牌，限定預購城市探險小旅行活動者

