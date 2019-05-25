綠島這樣玩！交通、景點、美食懶人包　柴口天堂路奔向大海





文、圖／旅行履行中

綠島，不少人停留在「關大哥」的印象，早期不少重大罪犯都會遣送到綠島監獄，隨著觀光發展，綠島也發展一系列的監獄觀光文化，不少餐廳、店家都以監獄為主題，近年來綠島潛水更是受到矚目，吸引海內外愛好潛水的旅客前往，就讓我們一起造訪綠島吧！

綠島怎麼去

前往綠島的交通方式有搭船、飛機兩種，船班由台東富岡開往，飛機則統一由德安航空從台東飛往綠島。

船班時刻與票價

票價參考

來回全票NTD900、單程全票NTD460



航班時刻與票價

去程07：30｜13：00｜16：55

回程08：15｜13：45｜17：20

票價參考

台東→綠島NTD1070

綠島→台東NTD1076

德安航空訂票專線：089─362485／07─8014711





綠島怎麼玩

綠島是所有外離島當中，面積第二大，僅次於小琉球，環島一圈約莫一小時，島上道路非常簡單，順著環島公路行駛即可造訪景點，多半以租乘機車為主，許多民宿皆有配合租借。





綠島景點



綠島燈塔：詳細介紹

電話：08─9672540

時間：09：30─17：00，周一公休





烏油窟





綠島監獄

電話：08─9672502；備註：現行監獄，僅外觀參觀





柴口天堂路：詳細介紹

備註：注意潮汐及自身安全





將軍岩：詳細介紹





綠島人權公園：詳細介紹

電話：08─9671095

時間：08：00─17：30





綠島人權文化園區綠洲山莊：詳細介紹

電話：08─9671095

時間：08：00─17：30





綠島毋忘在莒





牛頭山：詳細介紹





柚子湖

備註：注意潮汐及自身安全







彎弓洞：詳細介紹







藍洞

備註：注意潮汐及自身安全





哈巴狗與睡美人：詳細介紹





朝日溫泉

電話：08─9671133

時間：06：00─24：00；費用＄200





帆船鼻大草原





綠島浮潛

綠島潛水相當知名，不少愛好潛水的旅客都會前往綠島體驗深潛、自由淺水等，若是一般旅客則可以體驗浮潛，近距離欣賞魚群。





食在綠島

非炒不可海鮮食堂

電話：0988─384323

時間：11：00─14：00、17：00─21：00





阿嬤的蔥油餅

電話：08─9671575

時間：13：00─20：00





梅花鹿專賣店

電話：0960─351217

時間：09:00─22:00





綠島大街冰館

電話：08─9671668

時間：10：00─23：00





綠島哈狗店MR.HOT DOG

電話：08─9671711

時間：10：30─00：30





住在綠島



綠海城堡：詳細介紹

地址：951台東縣綠島鄉中寮村52─1號

電話：08─9671023





旅行履行中

「旅行不是嘴巴說說，而是說走就走，別只是把旅行計劃放在心中，而是不斷的履行。」

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