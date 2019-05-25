綠島這樣玩！交通、景點、美食懶人包　柴口天堂路奔向大海

文、圖／旅行履行中
綠島，不少人停留在「關大哥」的印象，早期不少重大罪犯都會遣送到綠島監獄，隨著觀光發展，綠島也發展一系列的監獄觀光文化，不少餐廳、店家都以監獄為主題，近年來綠島潛水更是受到矚目，吸引海內外愛好潛水的旅客前往，就讓我們一起造訪綠島吧！
綠島怎麼去
前往綠島的交通方式有搭船、飛機兩種，船班由台東富岡開往，飛機則統一由德安航空從台東飛往綠島。
船班時刻與票價
票價參考
來回全票NTD900、單程全票NTD460
航班時刻與票價
去程07：30｜13：00｜16：55
回程08：15｜13：45｜17：20
票價參考
台東→綠島NTD1070
綠島→台東NTD1076
德安航空訂票專線：089─362485／07─8014711
綠島怎麼玩
綠島是所有外離島當中，面積第二大，僅次於小琉球，環島一圈約莫一小時，島上道路非常簡單，順著環島公路行駛即可造訪景點，多半以租乘機車為主，許多民宿皆有配合租借。
綠島景點
綠島燈塔：詳細介紹
電話：08─9672540
時間：09：30─17：00，周一公休
烏油窟
綠島監獄
電話：08─9672502；備註：現行監獄，僅外觀參觀
柴口天堂路：詳細介紹
備註：注意潮汐及自身安全
將軍岩：詳細介紹
綠島人權公園：詳細介紹
電話：08─9671095
時間：08：00─17：30
綠島人權文化園區綠洲山莊：詳細介紹
電話：08─9671095
時間：08：00─17：30
綠島毋忘在莒
牛頭山：詳細介紹
柚子湖
備註：注意潮汐及自身安全
彎弓洞：詳細介紹
藍洞
備註：注意潮汐及自身安全
哈巴狗與睡美人：詳細介紹
朝日溫泉
電話：08─9671133
時間：06：00─24：00；費用＄200
帆船鼻大草原
綠島浮潛
綠島潛水相當知名，不少愛好潛水的旅客都會前往綠島體驗深潛、自由淺水等，若是一般旅客則可以體驗浮潛，近距離欣賞魚群。
食在綠島
非炒不可海鮮食堂
電話：0988─384323
時間：11：00─14：00、17：00─21：00
阿嬤的蔥油餅
電話：08─9671575
時間：13：00─20：00
梅花鹿專賣店
電話：0960─351217
時間：09:00─22:00
綠島大街冰館
電話：08─9671668
時間：10：00─23：00
綠島哈狗店MR.HOT DOG
電話：08─9671711
時間：10：30─00：30
住在綠島
綠海城堡：詳細介紹
地址：951台東縣綠島鄉中寮村52─1號
電話：08─9671023