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綠島這樣玩！交通、景點、美食懶人包　柴口天堂路奔向大海

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▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

文、圖／旅行履行中

綠島，不少人停留在「關大哥」的印象，早期不少重大罪犯都會遣送到綠島監獄，隨著觀光發展，綠島也發展一系列的監獄觀光文化，不少餐廳、店家都以監獄為主題，近年來綠島潛水更是受到矚目，吸引海內外愛好潛水的旅客前往，就讓我們一起造訪綠島吧！

綠島怎麼去

前往綠島的交通方式有搭船、飛機兩種，船班由台東富岡開往，飛機則統一由德安航空從台東飛往綠島。

船班時刻與票價

票價參考
來回全票NTD900、單程全票NTD460

航班時刻與票價

去程07：30｜13：00｜16：55
回程08：15｜13：45｜17：20
票價參考
台東→綠島NTD1070
綠島→台東NTD1076
德安航空訂票專線：089─36248507─8014711

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

綠島怎麼玩

綠島是所有外離島當中，面積第二大，僅次於小琉球，環島一圈約莫一小時，島上道路非常簡單，順著環島公路行駛即可造訪景點，多半以租乘機車為主，許多民宿皆有配合租借。

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

綠島景點

綠島燈塔詳細介紹
電話：08─9672540
時間：09：30─17：00，周一公休

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

烏油窟

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

綠島監獄
電話：08─9672502；備註：現行監獄，僅外觀參觀

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

柴口天堂路詳細介紹
備註：注意潮汐及自身安全

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

將軍岩詳細介紹

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

綠島人權公園詳細介紹
電話：08─9671095
時間：08：00─17：30

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

綠島人權文化園區綠洲山莊詳細介紹
電話：08─9671095
時間：08：00─17：30

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

綠島毋忘在莒

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

牛頭山詳細介紹

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

柚子湖
備註：注意潮汐及自身安全

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

彎弓洞詳細介紹

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

藍洞
備註：注意潮汐及自身安全

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

哈巴狗與睡美人詳細介紹

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

朝日溫泉
電話：08─9671133
時間：06：00─24：00；費用＄200

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

帆船鼻大草原

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

綠島浮潛

綠島潛水相當知名，不少愛好潛水的旅客都會前往綠島體驗深潛、自由淺水等，若是一般旅客則可以體驗浮潛，近距離欣賞魚群。

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

食在綠島

非炒不可海鮮食堂
電話：0988─384323
時間：11：00─14：00、17：00─21：00

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

阿嬤的蔥油餅
電話：08─9671575
時間：13：00─20：00

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

梅花鹿專賣店
電話：0960─351217
時間：09:00─22:00

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

綠島大街冰館
電話：08─9671668
時間：10：00─23：00

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

綠島哈狗店MR.HOT DOG
電話：08─9671711
時間：10：30─00：30

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

住在綠島

綠海城堡詳細介紹
地址：951台東縣綠島鄉中寮村52─1號
電話：08─9671023

▲▼綠島。（圖／旅行履行中提供）

旅行履行中
「旅行不是嘴巴說說，而是說走就走，別只是把旅行計劃放在心中，而是不斷的履行。」
部落格fb

關鍵字： 旅行履行中 達人旅遊 旅遊情報 綠島旅遊 綠島打卡景點 離島旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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