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搭日本精品航空　悠遊日本西瀨戶內海精選名勝

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文／七逗旅遊網提供

來自日本的時尚精品航空──星悅航空全台獨飛台北-北九州，讓旅客到日本西瀨戶內海地區旅遊變得更方便。沿著西瀨戶內海地區旅遊，可一次感受復古的日式老街、日本最大的鐘乳石洞、神奇的海上神社、療癒的瀨戶內海風光，多元的景點帶給您最豐富的回憶！

▲日本西瀨戶內海▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲內子町老街宛如一條通往過去的時光隧道。（圖／shutterstock.com提供）

踏上愛媛縣古色古香的內子町，就像時光倒流，回到古老的江戶時代、明治時期。白色、黃色的泥牆和凹凸的菱格子牆（生子壁）是這裡最大的特色，過去，這裡出產品質優秀的木蠟、和紙，讓小鎮繁榮起來，600公尺的街道上，復古的木造建築，以及過去富商住的宅邸相當懷舊。

▲日本西瀨戶內海▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲秋芳洞擁有豐富的鐘乳石景觀。（圖／日本觀光局提供）

山口縣的秋芳洞號稱日本最大的鐘乳石洞，大自然在這裡雕刻出一座奇幻的地底世界，洞裡有石筍、鐘乳石、由石灰岩組成的梯田景觀，恆溫17度的秋芳洞，更是炎炎夏季避暑的好地方，可以一邊享受純天然的空調，一邊觀賞奇特的石灰岩景觀。

▲日本西瀨戶內海▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲嚴島神社一帶是人文建築與大自然完美結合後的唯美風景。（圖／shutterstock.com提供）

來廣島縣，絕不能錯過海上神宮嚴島神社！漲潮時，嚴島神社就像漂浮在水中，形成了一幅奇特的景象，紅色的大鳥居、神社更和波光粼粼的海水、背後翠綠的彌山形成強烈對比。退潮時也有另一種樂趣，光是步行就能靠近鳥居，並能來張近距離的合照。華麗的神社展現了平安時代建築之美，難怪這裡獲得了米其林3星的超高評價。

▲日本西瀨戶內海▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲享受蔚藍海景，怎能不來島波海道！（圖／shutterstock.com提供）

米其林1星景點──島波海道可觀賞瀨戶內海風光，島波海道連接了廣島縣、愛媛縣，9座橋樑串起了瀨戶內海上大大小小的島嶼，同時也是條景色優美的跨海自行車道，是全世界自行車迷朝聖的地點，在這裡兜風是一大享受，無敵海景就在您身邊！

汎佳旅行社限定行程特別安排搭乘星悅航空，星悅航空不僅擁有時尚的黑色機身、高質感黑色皮椅，還提供新鮮的季節性餐點與優質飲品，優秀的服務更讓星悅航空在日本顧客滿意指數調查中，從2009至2018連續10年榮獲第1名。行程中豐富的餐食更讓人口水直流，廣島燒、地方風味日式定食、日式和風御膳、日式會席料理……，絕對讓懂吃的您吃得心滿意足！

更多資訊：
▲ 6/9出發：星悅西瀨戶五縣九州四國五日遊（北九州進出）►►►

詳情請洽：
汎佳旅行社　(02)2531-5334

關鍵字： 日本 西瀨戶內海 星悅航空 九州 神社 鐘乳石洞 海景 汎佳旅行 七逗

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