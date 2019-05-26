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躺在床上看星星！童話村「迪士尼主題湯屋」超夢幻　還能餵魚喝ㄋㄟㄋㄟ

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▲竹子湖、宜蘭童話村休閒渡假農場。（圖／記者徐溱謐攝）

▲宜蘭童話村生態渡假農場的「迪士尼主題湯屋」有獨立觀星窗。（圖／記者徐溱謐攝）  

記者徐溱謐／宜蘭報導                   

宜蘭距離台北僅1小時車程，卻擁有悠閒的鄉村景觀，許多農家也紛紛轉型成休閒農場，提供都市人遠離塵囂的秘境。宜蘭童話村生態渡假農場距離羅東市區約15分鐘車程，園區內樹林溪流遍布，還有各式各樣的農村體驗，住宿環境也不馬虎，房內有精緻的卡通插畫，甚至有獨立的觀星窗，仰臥床上就能沐浴星海。  

▲宜蘭童話村休閒渡假農場。（圖／童話村休閒渡假農場提供）

▲園區內樹林溪流遍布，還有許多鄉村體驗活動。（圖／童話村生態渡假農場提供）  

童話村內的住宿分為可包棟的小木屋和童趣彩繪湯屋。小木屋的空間非常寬敞，一樓有一張公主風雙人床和一張沙發，通往二樓的木製小樓梯旁還有一個小型溜滑梯，讓小朋友可以在房間內玩耍；彩繪湯屋每一間都有不同的主題，有白雪公主、米奇米妮還有龍貓等，3樓的房型還有獨立觀星窗，晚上關上燈躺在床上就能賞星。  

▲宜蘭童話村休閒渡假農場。（圖／童話村休閒渡假農場提供）

▲宜蘭童話村休閒渡假農場。（圖／童話村休閒渡假農場提供）

▲宜蘭童話村休閒渡假農場。（圖／童話村休閒渡假農場提供）

▲小木屋可以包棟，晚上的景色也非常漂亮。（圖／童話村休閒渡假農場提供）  

▲宜蘭童話村休閒渡假農場。（圖／童話村休閒渡假農場提供）

▲▼宜蘭童話村生態渡假農場。（圖／Apple 101提供／黃錦傑攝）

▲湯屋每個房間都有不同的彩繪主題，晚上還能躺在床上看星星。（圖／Apple 101提供／黃錦傑攝）  

童話村的老闆娘麗珠姐說，家裡本來是種桑葚和水稻，先生家裡則是做蜜餞的，19年前在農委會的鼓勵下開始轉型做休閒農場，以農場現有的設施改造，一年4季提供不同的農事體驗和DIY手作活動供遊客選擇，還有套裝行程讓遊客可以在待上一整天，「DIY的時間不能太久，要讓遊客有成就感，還要能帶東西回家。」  

▲宜蘭童話村休閒渡假農場。（圖／童話村休閒渡假農場提供）

▲宜蘭童話村休閒渡假農場。（圖／童話村休閒渡假農場提供）

▲園區內的農村體驗活動非常豐富，一年4季都有適合全家大小的活動。（圖／童話村生態渡假農場提供）  

在童話村裡，一整年都可以體驗拔蔥、種蔥、洗蔥和做蔥油餅；3月底到5月初可以採桑葚葉餵蠶寶寶；6、7月可以賞螢火蟲和獨角仙；7、8月可以搓稻子、碾米體驗，了解白米、糙米和胚芽米的製作；9月到11月可以採洛神花做洛神花酵素；12月到隔年2月則可以採金棗座金棗酵素，還可以減蠟梅作梅香醋。  

▲宜蘭童話村休閒渡假農場。（圖／童話村休閒渡假農場提供）

▲餵魚喝ㄋㄟㄋㄟ也是農場裡一項特別的活動。（圖／童話村生態渡假農場提供）  

除了農業活動外，在童話村還有餵魚喝ㄋㄟㄋㄟ的活動，把飼料裝在巨大的奶瓶裡，拿著奶瓶斜45度放在水面上，魚群馬上聚集過來，爭相吸食奶瓶，模樣有趣又可愛。園區裡的小溪流也可以摸蜆仔，雙腳踩在清澈涼爽的水中，彎著腰在河底尋找蜆仔的蹤影，讓小朋友學習與自然共生，感受農村生活的樂趣。  

▼宜蘭童話村生態渡假農場。（圖／Apple 101提供／黃錦傑攝）     

▲▼宜蘭童話村生態渡假農場。（圖／Apple 101提供／黃錦傑攝）

關鍵字： 宜蘭旅遊 童話村 休閒農場 親子

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