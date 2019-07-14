▲空姐。（示意圖／達志影像）

文／麗塔

出國旅遊可能會碰到許多不可預知的狀況，像是班機延遲或是候機室沒有座位等等，會讓旅客在異地充滿焦慮。但事實上，不合理的狀況本來就應該要適度反應給機場或是航空公司知道，但是該怎麼有效地與空服員溝通呢？康提納德網站就整理出以下3個有效的方法。

1.以對方的名字稱呼



空姐的身上都有姓名牌，當你提出一些請求的時候，不要只是單純說「你可以幫我……嗎？」，你可以說「林小姐，你可以幫我……嗎？」以姓氏稱呼對方，空服員會覺得他受到尊重，就會更加樂意幫助你。



▲以姓氏稱呼空服員會讓他們感到尊重，會更樂意幫助你。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



2. 將問題導向真正的源頭



很多人遇到班機延遲的問題，就會開始找地勤或是其他航空人員開罵，但是通常一線的員工都最無辜，因為他們接受到的訊息也是經由航空公司；這時候你就可以這麼說「我知道這並不是你的責任，但是我想客訴，我應該要通過哪個管道告訴航空公司？」

3. 話說出口之前，先冷靜



通常班機延遲、行李遺失、或是因天氣滯留機場等等狀況，都會造成旅客情緒太好，所以當你需要空服員幫忙時，請記得口氣要客氣一點。

說穿了，與空服員溝通無非就是需要多一點尊重和同理心，對方是服務業，而不是你的傭人。如果可以把握這一點，基本上大部分的問題和困境，都可以迎刃而解。



▲就算遇到很不好的狀況，和空服員溝通也要先冷靜，說話要記得客氣一點。