連冰都是仙草做的！台中仙草冰品專賣店　搭配濃郁芋泥好邪惡

點評：但我自己超愛仙草加奶精XD

文、圖／Sharelife分享生活

台灣國民甜品「仙草」也可以很不一樣！【八時神仙草】專精於對仙草的研究，由此延伸做出最好的品項，帶給顧客最純粹的好滋味。

【八時神仙草】標榜「萃草一分，凝神八時」，用天然的方式熬煮陳年仙草乾8小時，帶給顧客無鹼以及不添加化學的食材原味，並且提煉出仙草天然的膠質，呈現滑嫩和清香回甘的口感。



▲「八時」代表店家對仙草的堅持，想讓大家認識仙草的真正樣貌，不僅採用無鹼的方式製作，更讓仙草呈現透光的琥珀色。

專業，是只堅持做好一件事，【八時神仙草】選擇和別人做不一樣的事，挖掘仙草的更多可能性，除了做出一碗特別的仙草之外，也做出屬於「八時神」的獨特性。

嫩仙草盛盤

嫩仙草盛盤呈現琥珀色、帶點反光的色澤。這代表的是健康的「仙草」哦！顧客可以不用擔心過多的糖份攝取會造成身體負擔，【八時神仙草】全以微糖為基本設定。

和其他店不一樣，【八時神仙草】堅持不使用奶油球，這樣才能吃到仙草最純粹的味道，口感超咕溜滑嫩，吃到最後還會有回甘的滋味呢！

而「盛盤」則是綜合的意思，這些配料一律分開盛裝，並使用純地瓜和芋頭製作超軟Q芋薯圓，而店內自煮的紫米與紅豆更是軟硬適中，和仙草非常絕配。

芋泥雪花嫩仙草盛盤

雪花冰是用全嫩仙草凍製成的冰磚，每口都吃得到仙草，由於仙草的膠質在融化時會變成很綿密的冰晶，因此民眾可以吃到仙草的原汁原味。

炎熱的夏天就是要來碗冰解暑啦！「芋泥雪花嫩仙草盛盤」保證讓各位滿意，尤其是那芋泥濃郁而不膩口，搭配嫩仙草或是雪花冰真的可以很享受！

抹茶嫩仙草雪花盛盤

「抹茶嫩仙草雪花盛盤」採用明治抹茶冰淇淋，同時帶有茶香與奶香，苦甜滋味完美融合。

人在外頭，突然想吃碗冰該怎麼辦？這時候【八時】也可以送至你所在的地方！店家有提供外帶及外送服務，配料與雪花冰會分開裝，保持食材最佳口感。

仙草芋泥牛奶冰沙

芋泥愛好者照過來！「仙草芋泥牛奶冰沙」只加芋泥、牛奶、仙草凍、冰塊，絕對不加任何一滴水，這滋味絕對合你的味；此品項無論內用或外帶，一律採用紙杯裝。

這款是【八時神仙草】的新品，芋泥、福樂一番鮮鮮乳、嫩仙草完美比例融合，呈現多重層次與口感。

瓶裝仙草茶

有供應無糖、微糖、半糖的品項，讓大家可以喝到最健康、最純的仙草茶，採用罐裝送禮自用兩相宜，保存期限可以冷藏三天，能買回家自行料理DIY哦！

吃甜食卻不想增加身體額外的負擔？【八時神仙草】提供微糖的甜點，讓大家飽餐一頓後，做一個完美的Ending～



▲加入八時神會員，會員享有全年9折優惠。而且儲值單筆滿$1990元，就送專屬保溫瓶，回購不但有9折優惠，還另外折抵環保金2元。



▲因為仙草乾在還沒日曬前是綠色，也因為「草」這個字，讓【八時神仙草】穿上清新的綠色招牌。

【八時神仙草】



地址：台中市北區健行路690號

營業時間： 13:00～21:30（21:00後只供應外帶）

粉絲專頁：http://bit.ly/2UlOPlz

備註：

1、 有合作外送平台（快點網路點餐、Uber eats、Honestbee誠實蜜蜂）

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（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）