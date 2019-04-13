與神同行場景！泰國「白廟」期間限定夜間燈光秀　11月登場

▲泰國清萊白廟。（圖／記者陳涵茵攝）



記者陳涵茵／綜合報導

泰國清萊知名景點「白廟」因精細的雕工與閃亮的純白建築聞名，帶有審判寓意的神秘的宗教氛圍，宛若電影《與神同行》場景，官方更在今年投入1億泰銖打造「龍坤寺燈光節」，讓遊客除了白天能賞美景，晚上還能看到夢幻燈光秀。

白龍寺又稱白廟，是由泰國藝術家許龍才（Chaloemchai Khositphiphat）所設計建築，精雕細琢的程度讓人忍不住發出讚嘆聲。顛覆一般對寺廟金碧輝煌的印象，白廟扎扎實實毫無摻雜其他色澤，純白到底，平均每日大約有1萬人次的遊客朝聖，每年至少超過200萬人次造訪。

▲走過天堂和地獄之路。



指標創意村（ Index Creative Village ）與泰國的國家級藝術家許龍投資超過1億泰銖打造龍坤寺燈光節，讓夜晚的白廟有不同之美，純白寺廟打上絢爛燈光，使用超過100種雷射光，結合3D立體光雕投影的最新創新科技、展現肉眼可見的3D立體影像，從寺廟大廳、祝願、鐘樓 、火葬場、象神塔用光雕影像在建築上說故事，打造神秘夢幻氛圍。

▲白廟夜間燈光秀將於11月登場。（圖／泰觀局提供）



預計將在2019年11月22日至12月22日震撼登場，每日共兩場演出，分別於晚間6點半以及晚間8點半開，每場表演時間持續60分鐘，門票費用為400泰銖至1,150泰銖，每場演出限制為1,000個座位，計畫到泰國旅遊的遊客別錯過一個月限定的夢幻場景。