台北君悅線上旅展4/15開跑　凱菲屋下午茶買1送1、限量100張



▲凱菲屋。(圖／台北君悅提供)



記者黃士原／台北報導

宅經濟當紅！台北君悅酒店集結館內「凱菲屋」等6家餐廳與提供頂級奢華芳療的「Oasis Spa」，自4月15日中午12時起至5月20日晚間23點59分59秒止推出線上旅展，其中4月15日推出「凱菲屋下午茶餐券買一送一」限量100張，其他還有最低52折的超值優惠券。5月1日中午12時還有另一波買一送一優惠。

線上旅展優惠內容：

●凱菲屋／平日下午茶雙人券平日，優惠價1,560元，原價1,936元，8折，假日使用每人需加價100。

●凱菲屋／超值聯合優惠券，特價$2,600，原價$3,872，約67折；假日使用每位需加價$250。

●凱菲屋／超值聯合優惠餐券（午晚餐雙人或下午茶四人），優惠價2999元，原價4752元，63折。

●凱菲屋／平日午晚餐四人券，優惠價4800元，原價6512元，74折，假日使用需補足假日原價差額。

●凱菲屋／平日下午茶超值套票（四人券3張，共12客），優惠價7200元，原價11616元，62折。

●彩日本料理／平日午餐雙人券，優惠價1,980元，原價3,036元，65折，晚餐或假日使用需補足假日原價差額。

●彩日本料理／平日晚餐雙人券，優惠價2,200元，原價3,036元，72折，假日使用每人需加價250元。

●彩日本料理／平假日午晚餐雙人券，優惠價2,700，原價3,476元，78折。

●彩日本料理／平日午晚間自助餐四人券，特價$4,200，原價$6,072，約69折；假日使用須補足假日原價差額。

●Ziga Zaga義大利餐廳 ─義式全家饗樂四人券（平假日均適用），特價$3,990，原價$7,640，約52折。

●漂亮廣式海鮮餐廳 ─ 黃金片皮燒全鵝歡享四人券，特價$4,500，原價$7,260，約62折。

●寶艾西餐廳 ─ 米其林推薦海陸雙珍單人套餐券，特價$2,800，原價$3,784，約74折。

●茶苑／歐陸現切肉食自助饗宴單人券，特價1,080元，原價1,408元，77折，週五至週日晚餐。