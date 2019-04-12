李大芝爸媽住的地方在這！《我們與惡的距離》拍攝場景曝光

點評：好劇必須用力推！



▲李曉明的辯護律師王赦（吳慷仁飾）跑到水湳洞漁港找李曉明的爸媽。（圖／取自《我們與惡的距離》官方粉專，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

說到近期最火紅的台劇，絕對就是《我們與惡的距離》！由賈靜雯、陳妤和吳慷仁等人主演，除了劇情引人熱議之外，就連拍攝場景也掀起一陣熱潮；《我們與惡的距離》近期於官方粉專上曝光李大芝一家人在案發後的住所，也就是在東北角的水湳洞漁港取景，幽靜和人煙稀少構成一股神秘的氣氛，吸引許多人來這裡朝聖！

水湳洞漁港

由於李大芝的哥哥（李曉明）犯下一起「無差別殺人事件」，李家人的生活瞬間變了，而李大芝的媽媽則要求她隱姓埋名重新展開自己的人生，媽媽和爸爸則是搬離原本的住所，躲去東北角的水湳洞漁港，過著與世隔絕的生活。

水湳洞漁港就在台2線濱海公路旁，對面就是享有「天空之城」美名的十三層遺址。水湳洞漁港自1958年開始興建港岸，目前還是有幾艘漁船停靠在此，這裡平常不會有什麼遊客，人煙稀少，總是瀰漫著一股寧靜的氣氛，給人一種神秘卻又滄桑的感覺，也因此有許多電影、廣告或是攝影師都會選擇在這裡取景拍攝。

水湳洞漁港和陰陽海相鄰，附近還有黃金瀑布、濂洞里步道和濂洞國小等等景點，若是有時間可以順道過去走走。



▲在李曉明犯案後，他的父母就躲到水湳洞漁港過著與世隔絕的生活。





▲水湳洞漁港人煙稀少，給人一種靜謐又滄桑的感覺。



陰陽海

陰陽海就在水湳洞漁港旁邊，海平面呈現黃色和藍色，形成強烈的對比，吸引許多觀光客到此一覽這特殊的地理景觀；會有這樣的景觀是因為金瓜石的岩石中含黃鐵礦的成分高，而東北角又很會下雨，經由雨水沖刷後夾帶大量礦水流入海中，導致海面上漂浮著黃褐色懸浮物，與湛藍的海水形成反差，就像是大自然靈活運用鮮豔色彩所完成的一幅畫。



▲陰陽海特殊的地理景觀總是吸引許多人朝聖。（圖／小芝芝ღ美食ღ遊樂ღ小天地提供，請勿任意使用以免侵權）



水湳洞漁港

地址：新北市瑞芳區明里路90-1號

陰陽海

地址：新北市瑞芳區濓新里