夏季放長假首選　北歐5國精華一次看

文／七逗旅遊網提供

出國玩時，總是覺得白天太短，無法盡情在自然光下大拍美照、欣賞美麗的景點嗎？選擇在夏天前往北歐，會擁有比別人更長的白天！當然，相較於冬天，這時氣候也更加舒適，非常適合旅行。在北歐，瑞典、芬蘭、丹麥、挪威、冰島是比較熱門的5個旅遊國度，這些國家有一些必去景點，你一定不能錯過！



▲在西貝流士公園，銀色的人臉雕像塑造出作曲家尚‧西貝流士的面貌。（圖／鳳凰旅遊提供）

銀色的長型風管雕塑、一旁的人臉雕像，是芬蘭西貝流士公園最顯眼的裝置藝術。這座公園是為了紀念芬蘭作曲家尚‧西貝流士而建的，造型特殊的風管雕塑既是西貝流士的紀念碑，細密的結構、精緻的幾何造型也讓這裡成為超好拍的打卡景點，一旁的西貝流士面部雕像更是存在感十足，讓人隨時都能緬懷這位名作曲家。



▲在瑞典的皇宮外，依然可見到衛兵交接儀式。（圖／鳳凰旅遊提供）

號稱歐洲最美的建築「市政廳」，就在瑞典的斯德哥爾摩！斯德哥爾摩色彩繽紛的街道像是夢幻的童話世界，舊城區巴洛克風的皇宮可和英國的白金漢宮媲美，且依然保有吸睛度百分百的衛兵交接典禮。聳立在水岸一隅的市政廳，更是諾貝爾獎晚宴舞會的御用場所。



▲挪威蓋倫格峽灣景觀壯闊。（圖／鳳凰旅遊提供）

深受大家喜愛的電影《冰雪奇緣2》即將在今年底上映，挪威的蓋倫格峽灣堪稱是《冰雪奇緣》的繆斯女神，電影中許多場景的靈感都來自這裡。飛墜的瀑布、被群山包覆的灣道視野極佳，彷彿一個奇幻的綠色仙境。鄰近的約斯特達冰河國家公園則是欣賞冰河奇觀的好地點，這裡擁有歐陸最大的冰川，山谷間散發神秘光澤的冰舌更是少見的景象，來挪威怎能不親自朝聖！



▲想看冰川、冰舌，必來挪威的約斯特達國家公園。（圖／鳳凰旅遊提供）



▲挪威的人生雕刻公園擁有兩百多座呈現人生百態的雕像，絕對是嘖嘖稱奇的必看景點。（圖／鳳凰旅遊提供）





▲挪威的卑爾根木屋群已被列為世界文化遺產。（圖／鳳凰旅遊提供）

結合冰、火兩種截然不同景色的冰島，一直都是許多旅人心目中的夢幻度假勝地，來冰島，絕對要泡泡看牛奶藍的冰島藍湖溫泉！除了在視覺上帶來療癒的效果，浸泡在其中也相當紓壓，湖中的火山泥更對滋潤肌膚有良好的功效。想試試在雪上騎摩托車嗎？朗格冰川讓您在一望無際的白色世界大秀車技，同時感受屬於冰島純淨的空氣、經過千年才形成的純淨冰河。





▲冰島藍湖溫泉大受歡迎，還可邊泡湯邊賞周遭天然的景致。（圖／鳳凰旅遊提供）



▲在雪上「尬車」是十分難得的體驗！（圖／鳳凰旅遊提供）



▲冰島最大教堂～哈格陵姆教堂，造型前衛。（圖／鳳凰旅遊提供）

丹麥是童話大師安徒生的故鄉，首都哥本哈根五顏六色的街道繽紛耀眼，彷彿走入童話世界中，在這座城市還能見到安徒生筆下的童話故事《小美人魚》主人翁的雕像，令人再度回味這個經典淒美的童話。



▲小美人魚雕像是哥本哈根最著名的象徵。（圖／鳳凰旅遊提供）





▲豐富多彩的哥本哈根富有深厚的文化底蘊。（圖／鳳凰旅遊提供）

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