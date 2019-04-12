ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

夏季放長假首選　北歐5國精華一次看

ETtoday旅遊雲

文／七逗旅遊網提供

出國玩時，總是覺得白天太短，無法盡情在自然光下大拍美照、欣賞美麗的景點嗎？選擇在夏天前往北歐，會擁有比別人更長的白天！當然，相較於冬天，這時氣候也更加舒適，非常適合旅行。在北歐，瑞典、芬蘭、丹麥、挪威、冰島是比較熱門的5個旅遊國度，這些國家有一些必去景點，你一定不能錯過！

▲北歐景點▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲在西貝流士公園，銀色的人臉雕像塑造出作曲家尚‧西貝流士的面貌。（圖／鳳凰旅遊提供）

銀色的長型風管雕塑、一旁的人臉雕像，是芬蘭西貝流士公園最顯眼的裝置藝術。這座公園是為了紀念芬蘭作曲家尚‧西貝流士而建的，造型特殊的風管雕塑既是西貝流士的紀念碑，細密的結構、精緻的幾何造型也讓這裡成為超好拍的打卡景點，一旁的西貝流士面部雕像更是存在感十足，讓人隨時都能緬懷這位名作曲家。

▲北歐景點▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲在瑞典的皇宮外，依然可見到衛兵交接儀式。（圖／鳳凰旅遊提供）

號稱歐洲最美的建築「市政廳」，就在瑞典的斯德哥爾摩！斯德哥爾摩色彩繽紛的街道像是夢幻的童話世界，舊城區巴洛克風的皇宮可和英國的白金漢宮媲美，且依然保有吸睛度百分百的衛兵交接典禮。聳立在水岸一隅的市政廳，更是諾貝爾獎晚宴舞會的御用場所。

▲北歐景點▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲挪威蓋倫格峽灣景觀壯闊。（圖／鳳凰旅遊提供）

深受大家喜愛的電影《冰雪奇緣2》即將在今年底上映，挪威的蓋倫格峽灣堪稱是《冰雪奇緣》的繆斯女神，電影中許多場景的靈感都來自這裡。飛墜的瀑布、被群山包覆的灣道視野極佳，彷彿一個奇幻的綠色仙境。鄰近的約斯特達冰河國家公園則是欣賞冰河奇觀的好地點，這裡擁有歐陸最大的冰川，山谷間散發神秘光澤的冰舌更是少見的景象，來挪威怎能不親自朝聖！

▲北歐景點▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲想看冰川、冰舌，必來挪威的約斯特達國家公園。（圖／鳳凰旅遊提供）

▲北歐景點▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲挪威的人生雕刻公園擁有兩百多座呈現人生百態的雕像，絕對是嘖嘖稱奇的必看景點。（圖／鳳凰旅遊提供）

▲北歐景點▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲挪威的卑爾根木屋群已被列為世界文化遺產。（圖／鳳凰旅遊提供）

結合冰、火兩種截然不同景色的冰島，一直都是許多旅人心目中的夢幻度假勝地，來冰島，絕對要泡泡看牛奶藍的冰島藍湖溫泉！除了在視覺上帶來療癒的效果，浸泡在其中也相當紓壓，湖中的火山泥更對滋潤肌膚有良好的功效。想試試在雪上騎摩托車嗎？朗格冰川讓您在一望無際的白色世界大秀車技，同時感受屬於冰島純淨的空氣、經過千年才形成的純淨冰河。

▲北歐景點▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲冰島藍湖溫泉大受歡迎，還可邊泡湯邊賞周遭天然的景致。（圖／鳳凰旅遊提供）

▲北歐景點▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲在雪上「尬車」是十分難得的體驗！（圖／鳳凰旅遊提供）

▲北歐景點▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲冰島最大教堂～哈格陵姆教堂，造型前衛。（圖／鳳凰旅遊提供）

丹麥是童話大師安徒生的故鄉，首都哥本哈根五顏六色的街道繽紛耀眼，彷彿走入童話世界中，在這座城市還能見到安徒生筆下的童話故事《小美人魚》主人翁的雕像，令人再度回味這個經典淒美的童話。

▲北歐景點▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲小美人魚雕像是哥本哈根最著名的象徵。（圖／鳳凰旅遊提供）

▲北歐景點▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲豐富多彩的哥本哈根富有深厚的文化底蘊。（圖／鳳凰旅遊提供）

北歐5國都想去？鳳凰旅遊安排限定行程，以流暢的路線參訪北歐5國，讓您不錯過任一國的精彩。從芬蘭入境，再安排搭遊輪前往瑞典，既能欣賞北歐的海上風光，又能享受北歐遊輪設施，同時省下交通時間，一覺醒來就到瑞典的斯德哥爾摩！玩挪威，於蓋倫格峽灣、松內峽灣，安排搭乘遊輪及渡輪，並在卑爾根乘坐北歐最古老的纜車登上佛洛伊恩山，體驗挪威的海陸空絕景！

推薦行程：
＊限定行程享早鳥優惠，最高每人減6千＊
▲探索北歐五國、三峽灣、冰川秘境 13天(藍色溫泉湖、雪上摩托車、卑爾根景觀纜車)►►►

▲日不落北歐五國、遊獵帝王蟹、冰河峽灣火車、精靈之路 17天►►►

更多資訊：
鳳凰旅遊  0800-089-789
鳳凰粉絲團
鳳凰line@線上諮詢：
台北店ID：@JDG5584L 　　　　桃園店ID：@xat.0000186109.s8m　　
新竹店ID：@xat.000019304.f5y　　台中店ID：@xat.0000193383.goh
台南店ID：@xat.0000193768.q4v　 嘉義店ID：@xat.0000192504.omk
高雄店ID：@xat.0000193769.2kl

關鍵字： 北歐 瑞典 芬蘭 丹麥 挪威 冰島 鳳凰旅遊 七逗 北歐景點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

約會吃牛排求男友拍照！她被特寫「T恤撐爆」掉出螢幕　一看照片傻了

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台灣首家迴轉甜點！25種甜品吃到飽

《我們與惡的距離》拍攝場景曝光！

新竹巨城一口氣引進這4家人氣美食

美濃花旗木花海盛開整片粉嫩超療癒

淡水天元宮「吉野櫻本周最美」

淡水燒烤吃到飽甜點竟是菠蘿油！

媲美鼎泰豐！台北平價小籠包老店

茶園仙境！有銀河、雲海、日出可拍

高雄全羊肉餐廳羊肉爐湯頭鮮甜！

一碗25元！台中人激推的火雞肉飯

熱門行程

最新新聞更多

職人帶路　探訪酒米之鄉新潟

彰化琉璃仙境能在水管屋裡吃火鍋

京畿道「晨靜樹木園」根本世外桃源

世界最美窗戶　洛磯山絕景看不完

夏季首選　北歐5國精華一次看

暢遊2019全球最佳旅遊國度－德國

台中和牛海鮮鍋物用餐就送專業攝影

彰化藝術高中聯展「鹿藝9世」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366