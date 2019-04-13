摘星背後／愛銅板美食錯了嗎？「米其林指南」到底給誰看

▲2019台北米其林指南於10日光榮謝幕。（圖／記者湯興漢攝）

文／彭懷玉

摘星要花多少成本？

一客近千元，最貴萬元以上都有，

不是人人吃得起，

也願意花，

米其林星級美食到底給誰看的？

▲2019台北米其林唯一3星餐廳頤宮。（圖／記者湯興漢攝）



說到底...

生活在金字塔頂端的人只有不到1%，

台灣人不在乎米其林指南，

絕不是社會大眾的問題，

而是大環境的問題，

經濟起不來，

物價調漲，

薪水不升，

人人轉而追求小確幸、銅板美食、吃到飽...

最好還有「天上掉下來的午餐」，

只要「貴」，

就被貼上商人「愛賺錢」標籤，

誰在乎食材取得多難？

誰在乎品質好壞？

誰在乎料理製成的繁複性？

誰願意流整天水就為了把菜洗乾淨？

我想，真正吃得懂美食、看得懂美食的人才懂...







▲吉兆割烹壽司。（圖／記者屠惠剛攝）

再多堅持都像被潑一桶冷水，

就算你不這麼做，

大家都這麼做了，

賺到錢了，

店愈開愈多家了，

難道你不想跟進嗎？



反正好看、好拍、可以上傳打卡比較重要。



這股風氣隨之蔓延開來，

大家開始注重網美風，

注重裝潢排場，

從日本乾燥花風、泰式植栽、韓式霓虹燈風，

一個個席捲網美們的視覺，

攻佔社群版面，

從按讚數、羨慕季妒恨之中獲得虛榮的滿足感，

這不只是台灣餐飲的現實面，

在國外同樣是...



「拍不停、拍到菜都涼掉、糊掉」就為了一張可以PO上網的照片...

餐盤裡的食物似乎也沒那麼重要。



並不是說這樣不好，

而是，

漸漸地，

餐飲業似乎太注重「表面功夫」，

忘記裡子的重要，

人才的培養，

在餐飲界洪流裡載浮載沉，失衡了...

▲金蓬萊遵古台菜主廚陳博璿。（圖／記者林敬旻攝）



拿開攝錄影機、關掉錄音，

受訪主廚才卸下心防說，

「會講的人都跑去螢光幕前了...

默默工作、秉持好食材給顧客的業者，

是忙到沒有時間去『說故事』的，

但又有誰在乎我們在廚房的堅持...」

言語中透露著無奈...



尤其是台（中）菜餐廳廚房外人看不到，

所以更應該嚴格把關，

但後場辛勤工作的每一個員工，

同樣值得被看見、被鼓勵...





▲主廚陳博璿：台（中）菜廚房外人看不到，不代表應該被忽視。（圖／記者林敬旻攝）



「米其林指南」存在的意義，

不是給普羅大眾看的，

是頒給餐飲界的榮耀，只有我們自己人懂。

▲Tarroir態芮主廚何順凱。（圖／記者林敬旻攝）



當然希望透過這次，

不管是米其林指南或是亞洲50大美食等其他官方評鑑，

在激勵主廚精益求精、內外場團隊合作之外，

也能讓更多餐飲同業一起努力，

就像代表台灣出國比賽的奧運選手一樣，

愈多愈好！



主廚這麼說...

▲Impromptu by Paul Lee主廚李皞。（圖／記者湯興漢攝）



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