你敢喝嗎？爆米花沙士、咖啡可樂強勢推出　每一口都衝擊味蕾

文／Sharelife分享生活

圖／黑松沙士、Pexel

天氣逐漸轉熱，冷飲大戰又將要開打！為了吸引消費者、創造話題，全家推出「爆米花沙士」，至於7－ELEVEN則是推出日本話題「咖啡可樂」迎戰。

繼之前販售新貴派花生巧克力牛乳這款特色飲品，全家再與黑松沙士合作，獨家推出「黑松沙士Plus卡滋爆米花」，而這也是黑松沙士第一次推出聯名商品，和人氣爆米花「卡滋」聯名，強調一開瓶就能聞到濃郁的爆米花焦香味，入口則能感受到爆米花的香甜滋味，第二口更有沙士的清涼暢快；同時卡滋爆米花也推出沙士口味的爆米花，讓沙士與爆米花靈魂徹底交換。

除了第一波推出爆米花沙士，即日起陸續於全家便利商店及家樂福上架外，預計4月下旬也將上市「黑松沙士一直跳冰棒」，將是台灣第一款有跳跳糖的冰棒，該款冰棒外層脆皮、內層則是沙士冰沙，含在嘴裡還能感受到跳跳糖彈跳的特殊滋味。

此外，7－ELEVEN則是以可口可樂結合每天必需補充精神的「咖啡」，推出「可口可樂咖啡風味」，可樂碳酸的刺激快感，加上咖啡的濃郁風味，創造出濃郁滋味，勢必又將成為飲料控的嚐鮮名單，目前獨家在7－ELEVEN開賣，即日起至5月7日期間還有優惠，單瓶22元、兩瓶42元。

可口可樂咖啡口味

日期：即日起～5月7日

地點：全台7-ELEVEN門市

價格：可口可樂咖啡口味29元

活動：於即日起～5月7日，至全台小七門市購買可口可樂咖啡風味，單瓶特價22元、兩瓶42元



黑松沙士Plus卡滋爆米花

日期：即日起

地點：全台全家便利商門市

價格：黑松沙士Plus卡滋爆米花焦糖風味25元

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）