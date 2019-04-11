終於等到！淡水天元宮「吉野櫻6成就超美」周末接駁懶人包

▲淡水無極天元宮4/10櫻花花況已6成。（圖／攝影師〃風の攝影趣〃提供，鄭顯斌攝影）

記者彭懷玉／台北報導

終於等到了！淡水無極天元宮一向是北台灣賞花熱點，目前吉野櫻已進入最佳花期，天壇周圍櫻花最滿約開6成，為因應天元宮櫻花花季，新北市交通局於4月13、14日加開「捷運淡水站-天元宮」接駁公車，方便旅客賞花。

繼後山三色櫻於春節期間「粉爆」後，天壇周圍的吉野櫻更將花季推向第二波高潮，據淡水天元宮花況報導粉專表示，今（11日）停車場大石頭區接近滿開，天壇周圍約1至6成。若是晚上前來，打上燈的櫻花與後方天壇相呼應，更將美感提升到另一個境界。

▲▼若是晚上前來，櫻花上與後方天壇相呼應，將美感提升到另一個境界。（圖／〃風の攝影趣〃提供，鄭顯斌攝影）

吉野櫻沿著天壇周遭種植約600株，何時盛開一直是賞花客矚目的焦點，往年約在3月中下旬綻放，今年受天氣影響，拖到本週才陸續盛開，上週已吸引不少民眾前來賞櫻拍照。

▲▼淡水天元宮4月6日已吸引不少人前來朝聖。（圖／記者彭懷玉攝）



新北市交通局表示，為因應本周最佳花況，4月13及14日加開「捷運淡水站-天元宮」接駁公車，頭班車8:00由捷運淡水站發車，末班車17:00由天元宮發車，尖峰約10-15分一班。

另外，搭乘淡海輕軌前往賞櫻民眾可至「淡金北新站」出站後，步行至「福德宮」公車站轉乘接駁公車至天元宮賞櫻。交通局提醒，平日欲前往天元宮可搭乘866、875、876、877等市區公車上山賞櫻，也將視賞櫻人潮加開班次，避免塞車找停車位影響賞櫻好心情。

值得一提的是，天元宮為宗教聖地，並非一般遊樂場所，賞花同時，請發揮公德心，不要搖拉櫻花樹枝及留下垃圾，造成當地人及義工們的困擾。

淡水無極天元宮

地址：新北市淡水區水源里北新路三段36號