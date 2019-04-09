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不需請假玩香港！線上旅展8天限定　3天機加酒萬元有找

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▲ 香港,維多利亞港,香港美食,香港小吃。（圖／香港旅遊局提供）

▲不用一場電影的時間，就能飛抵香港。（圖／香港旅遊局提供）

記者彭懷玉／台北報導

說走就走，不用請假就能出國充電！香港旅遊發展局今（9）表示，4月15日起推出為期8天的線上旅展，入住新開幕的美利酒店，機加酒未稅價8,888元起，不用一場電影的時間就能飛到香港狂歡。

香港旅遊局為台灣旅客列出7大「任性成本」：零規劃時間、零請假成本、零伴手禮費用、1分鐘辦好港簽、10分鐘訂完機票、80分鐘飛行時間、6,000元買到香港來回機票優勢，週五傍晚到香港的班機有20多班，下班立刻飛去香港玩好玩滿。

香港旅遊局旅展。（圖／香港旅遊發展局提供）

▲週五傍晚到香港的班機有20多班，下班立刻飛去香港玩好玩滿。（圖／香港旅遊發展局提供）

香港旅遊局處長徐維妮表示，鑑於現代人工作忙碌，來個任性小旅行是充電的好選擇，4月15至22日與雄獅、可樂、東南、易遊網、吉帝旅行社推出今年首檔線上旅展，機加酒未稅價8,888元，即可入住美利酒店、港島海逸君綽、帝樂文娜公館三選一。

徐維妮指出，去年與5家旅行社合作，推出9,999元未稅機加酒行程，賣了3,800套，今年更與國泰航空配合香港線上旅展，將同步在4月15至22日於國泰官網推出促銷，三天二夜機加酒6,041元起，並贈送5日電話卡。

▲香港迪士尼 。（圖／記者彭懷玉攝）

▲香港迪士尼樂園。（圖／記者彭懷玉攝）

而旅遊業者也利用線上旅展加碼推出最低4折香港迪士尼樂園行程，像是可樂旅遊推出3天2夜入住迪士尼探索家酒店、含二日門票，再加贈熱門設施優先入場券，四人一室每人只要7,888元起；雄獅旅遊則包裝一晚住迪士尼好萊塢酒店，一晚住香港市區，一樣含二日門票，四人一室每人只要6,888元起。

關鍵字： 香港旅遊 港澳旅遊 亞洲旅遊

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