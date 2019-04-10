直播／2019台北米其林公布　最高榮譽摘星榜將揭曉

▲台北米其林的來臨，彷彿開啟台灣美食界對外的國門，不少觀光客會特地來摘星。（圖／ETtoday製作）

記者彭懷玉／台北報導



第二屆《台北米其林指南》10日上午10:00於台北文華東方公布名單，，由於8點發放號碼牌，一早7點多就湧進大批媒體、攝影先來卡位，鑒於去年「媒體蹲在地上寫稿」的囧況，今年特別幫媒體準備大型會議廳，約可容納300人。

今早除了星級名單，連同必比登推介、米其林餐盤也會一起唱名，《ETtoday新聞雲》帶讀者直擊台北米其林摘星現場，提供雲友最詳盡、無時差的現況報導。

＞＞＞直播／2019台北米其林指南發布現場

＞＞＞更多台北米其林秘辛在這裡



即便摘星名單保密到家，收到邀請函幾乎等同摘星，據了解，目前頤宮中餐廳、請客樓、雅閣中餐廳、RAW、教父牛排、鮨隆、金蓬萊遵古台菜餐廳等都有收到邀請函，另外，山海樓台菜餐廳、Impromptu by Paul Lee、鮨天本與Logy，則是今年首度收到邀請函的餐廳，將擠身摘星餐廳行列。

▲RAW餐廳。（圖／記者黃士原攝）

▲金蓬萊遵古台菜。（圖／記者林敬旻攝）

倘若這些名單就是確定摘星名單，又分別會摘到幾星？至於哪些餐廳會持平、哪些餐廳可能成遺珠、又可能冒出哪些黑馬？必比登推介、米其林餐盤名單還有哪些？一切的一切，都請鎖定《ETtoday新聞雲》直播現場，由米其林指南國際總監 Gwendal Poullennec一一唱名揭曉。

▲雅閣中餐廳主廚謝文。（圖／台北文華東方酒店提供）

台北米其林指南邁向第二屆，經過一年的洗禮，相信還是有很多人不清楚台北米其林對我們而言的意義。為讓《ETtoday新聞雲》讀者了解背後的涵義，和摘星主廚近一年來的生活改變和做法，我們花費一個月時間，不只訪問去年摘星店家，更專訪觀光局、美食評論家、作家、旅遊業者等不同面向，也特別製作了「台北米其林秘辛」系列專題，讓讀者不只第一手得知哪些餐廳摘星，更可深度一窺摘星主廚不為人知的辛酸血淚。