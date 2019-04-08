兩岸美食文化高峰論壇4/10登場　兩岸十大名店、名菜、名廚先公布



▲2019兩岸十大名菜名點_左宗棠雞。（圖／中華海峽兩岸餐飲連鎖經營協會提供）



記者黃士原／台北報導



舉辦了8年的中華海峽兩岸美食文化高峰論壇將於4月10日登場，今年搶先在米其林公佈前兩天，宣布今年兩岸十大名店、名菜、名廚等獎項得主。



今年獲選的兩岸餐飲金獎，共遴選出包含名店、名菜、知名餐飲連鎖品牌、年度伴手禮、餐飲名師及名廚、餐飲食品供應商品牌等120項金獎，其中25項是星級飯店、47項由餐廳囊括、8項為地方小吃，而今年獲選的花蓮業者共有15個獎項得到評審團的青睞，也足見台灣後山餐飲食品業者的實力。

今年參加「第九屆海峽兩岸美食文化交流論壇」的兩岸城市，歷年來最多，除了地主城市花蓮之外，台灣有台北、桃園、嘉義、高雄等城市，大陸則有多達十二個城市的餐飲酒店集團來台灣，包括成都、寧波、天津、合肥、福州、蘭州、杭州、武漢、三亞、萬寧、深圳、酒泉等城市，跨越東西南北各菜系，也是台灣有史以來主辦餐飲活動大陸最多不同省份餐飲同業齊聚相互學習交流的一次大型論壇活動，現場還有美食與花蓮玉器石器的結合搭配、年度十大伴手禮及優質食品品牌的展示。

2019兩岸十大餐飲名店

●金龍餐廳

●頂鮮餐廳

●品中信茶樓

●彭園集團

●東悅坊

●阿基師觀海茶樓

●天賜良緣大飯店

●李雪辣嬌川味食府

●東方饌黔天下

●川門子餐廳

●灶腳小館

●老邵餐館

●福園中餐廳

●飯BAR 內湖旗艦店

●梁社漢排骨

●丸張羊肉爐

●蜀宴小調

●丁丁麻辣燙

●撈小鮮鍋物料理

●福州文儒九號閩菜館

2019兩岸十大名菜名點

●左宗棠雞彭園湘菜館有限公司

●丸張羊肉爐丸張羊肉爐全羊料理熱炒餐廳

●雞湯花膠燕麥養生粥頂鮮餐廳

●紅燒龍鳳展翼福容大飯店股份有限公司桃園分公司

●溫州大餛飩好味道文創事業有限公司/焦師傅麵食館

●月桃芋香糕花蓮翰品酒店

●凱達豬腳凱達大飯店

●魚米之香圓山大飯店金龍餐廳

●宮廷花雕蝦晶宴生活創意股份有限公司

2019兩岸十大名廚

●林信興立品集團(大陸福州)技術總監

●古志輝北京廚房行政主廚

●張江雲成都蜀宴小調餐飲管理有限公司總經理廚政總監

●林志雄翰品酒店花蓮行政主廚

●王添滿福容大飯店行政主廚

●邱有德花蓮遠雄悅來大飯店行政總主廚

●施建瑋寬心園(和緣餐飲股份有限公司)廚藝總監

●張憲彰頂鮮一零一主廚

●蕭世宏東悅坊港式飲茶台南店行政主廚

●江進華高雄翰品酒店行政主廚

●王國政天賜良緣餐飲股份有限公司行政總廚

●徐炳坤麗京棧酒店西餐主廚

●梁社漢八方雲集餐飲股份有限公司禦廚晴光店研發總監

●楊忠霖福容大飯店桃園店主廚

●姚子濬川門子時尚美食會館行政主廚

●黃彬雄晶宴生活創意股份有限公司行政總主廚

●陳大方大方蘭州麵食館主廚

●邱兆毅藍佐牛排館行政主廚

●高振文九福外燴美食主廚

●黃南洲福容深坑主廚

●王聖翔山海宴旬料理主廚