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小美開大絕！推出「黑糖珍奶雪糕」人氣爆棚　全聯才買得到

ETtoday餓勢力

文／Sharelife分享生活

黑糖珍奶日前在台灣掀起熱潮，不少手搖杯紛紛推出黑糖珍奶的飲品。現在小美冰淇淋居然推出「黑糖珍奶雪糕」，而且口口吃得到珍珠，網友吃完直喊「好Q」。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／FB＠阿華田的美食日記

日前才打造「小美冰淇淋香草牛奶」引起大批網友嘗鮮，小美最近又推出「黑糖珍奶雪糕」，吸引許多熱愛手搖飲跟冰品的朋友們瘋狂搶購。

目前小美黑糖珍奶雪糕只在全聯販售，主打焦香黑糖再搭配Q彈珍珠，口感更加升級，並自3／29～4／11推出優惠，單盒96元第、二件五折，另有小美紅豆白玉雪糕新品，單盒96元、第二件五折

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／IG＠ovaltine_fooddiary

這次「小美冰淇淋」以熱門手搖飲黑糖珍奶為構想，在雪糕中添加了我們熟悉的珍珠粉圓，果真一舉打中珍珠控、黑糖控、奶茶控的心，IG網友分享「珍珠沒有硬掉」、「濃厚黑糖味」、「冰凍過的珍珠一樣有Q度」、「有麻糬的口感」。

「黑糖珍奶雪糕」因為獲得大批IG網友好評，在網路上瞬間爆紅，許多珍珠控與冰品控紛紛哀號跑了好多家全聯根本買不到！小美冰淇淋也回應，由於產品短期間購買量爆量，已正努力進行趕工，請網友見諒。網友們看來只能多等一下，並勤勞一點多跑幾趟，才能品嘗到這款爆紅冰品囉！

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： Sharelife分享生活 小美冰淇淋 黑糖珍奶雪糕 全聯

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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