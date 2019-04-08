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做小花束送媽咪！陽明山「花藝DIY免費上」還有櫻花、紫藤

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▲花卉實驗中心。（圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處）

▲陽明山半山腰的「花卉試驗中心」4月13日起連續6周推出綠化教室課程。（圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

母親節禮物不用愁，陽明山半山腰的「花卉試驗中心」除了免費參觀，4月13日起連續6周也推出綠化教室課程，均為免費參加，台北市公園處表示，園內吉野櫻、紫藤花也悄悄綻放，學習園藝知識之餘，更可蒐尋園內拍照打卡點，度過豐富愜意午後時光。

北市府工務局公園處表示，此次規劃各類型園藝課程，包括「蝴蝶蘭品種賞析與居家維護管理」、「球根花卉超好種」，以及搭配母親節的花藝設計「母親節創意小花束DIY」，為迎接夏天到來，也有「多肉植物的繁殖與養護」等課程，內容多元，有興趣的民眾不妨把握機會。

▲花卉實驗中心。（圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處）

▲花卉實驗中心紫藤花已開約3成。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華說，民眾可以預留一些時間在園區停留，目前園區吉野櫻已悄悄綻放，預計4月初為盛花期，紫藤花目前已開約3成，而流蘇也含苞待放中，現在起到4月中都會瀰漫在一片粉紫、雪白的浪漫氛圍！

▲花卉實驗中心。（圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處）

▲流蘇也含苞待放中，現在起到4月中都會瀰漫在一片粉紫、雪白的浪漫氛圍。

公園處表示，報名方式採電話報名，欲上課民眾可在每堂課上課前2週，電洽2377-8105，每通電話受理2個名額，每堂人數限制40人，額滿為止，均為免費報名參加。

公園處呼籲，要前來上課的民眾，花卉中心的大門自4月開始改為仁民路與仰德大道交叉口旁，另外由於陽明山區道路狹窄，停車空間不足，請多使用大眾運輸工具，可以搭乘公車260、303、紅5、皇家客運金山線至山仔后派出所站下車，往下山方向步行約3分鐘即可抵達緊臨加油站的花卉試驗中心，更多詳情請洽公園處官網。

108年度「花卉綠化教室」第二季
上課時間：週六上午09:30-11:30
上課地點：花卉試驗中心（台北市士林區仰德大道4段175巷32號）
報名時間：周一至周五 09:00-16:00
上課費用：免費

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 紫藤花 吉野櫻 陽明山 花卉試驗中心

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