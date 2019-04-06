連假樂園人潮爆　夢幻巧克力城堡12歲以下免門票最後一天

▲各大樂園連假湧入上萬人潮。（圖／六福旅遊集團提供)



記者陳涵茵／綜合報導

今年清明四天連假碰上好天氣，各大遊樂園推出優惠搶客，劍湖山樂園祭出身分證字號對對碰優惠價99元起，首日湧進上萬人，官方更臨時宣布延長營業時間；六福村連假頭兩天已突破兩萬五人次；南投九族文化村連假截至目前也共湧進了2萬名遊客，大發連假財。

▲九族文化村新設施西班牙海岸。（圖／記者陳涵茵攝）



九族文化村適逢花季，園區內薰衣草花海、紅彩木、歐洲花園純白鳥籠造景，充滿浪漫春日氣息，加上斥資六億打造的新設施西班牙海岸主題登場，樂園版風格的的高第風建築成了打卡熱點，園方表示，連假來到第三天已湧進2萬多名遊客，好天氣加上4天長假期，遊客人潮比往年清明假期至少多出2至3成。

▲妮娜巧克力夢想城堡連假12歲以下免費。（圖／記者陳涵茵攝）



不僅樂園人潮擠擠，南投人氣景點的妮娜巧克力夢想城堡也選在連假首日正式開幕，3層樓高的浪漫歐式城堡成了也是打卡熱點，米白、灰藍尖頂建築就像童話故事中會出現的夢幻城堡，適逢兒童連假，老闆也特別推出12歲以下兒童免門票優惠，明天是優惠最後一天。

埔里妮娜巧克力夢想城堡（Cona's Chocolate Castle）

地址： 545南投縣埔里鎮桃米路32號