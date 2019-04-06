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花都開好了！桃園大湖紀念公園　整片「紫藤花廊道」超浪漫

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▲桃園龜山大湖紀念公園。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）
▲圖中花況拍攝於4/5，已達最大花期，想賞花可要把握機會。（圖／《靜怡大顆呆の親子.旅遊.美食》提供，以下皆同，請勿任意使用）

記者周姈姈／綜合報導

你去賞花了沒？2019紫藤花花季已經展開，現在只要去桃園龜山的「大湖紀念公園」就能暢遊在一整片紫色花海中，一串串紫色風鈴懸掛在樹枝上超療癒，而且除了紫藤花之外，純白系的流蘇花也都開好了，目前2種花都已達最大花期，紫色和白色的雙重饗宴，趕快抓緊時間出發賞花吧！

▲桃園龜山大湖紀念公園。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）
▲一串串紫藤花隨風擺動著，就好像懸掛在樹枝上的紫色風鈴一樣療癒。

「大湖紀念公園」是北台灣免費的賞紫藤花景點，就在林口長庚附近，無論是開車或是搭機捷來都很方便，從機捷林口站下車後走路約15分鐘就可以抵達。

▲桃園龜山大湖紀念公園。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）
▲不管是開車還是搭機捷來大湖紀念公園都很方便。

大湖紀念公園以埤塘為中心，四周種有美人樹、紫藤、蒜香藤和流蘇等等多樣開花樹木，因此大湖紀念公園一年四季皆會有不同的風光景緻。最引人注目的就是佇立在湖畔旁的「紫藤花棚架」，隨風搖曳的紫藤花就像一串串紫色風鈴，鮮艷的亮紫色吸引許多人在這裡留下一張一張的回憶。

▲桃園龜山大湖紀念公園。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）
▲雖然今年花況不如往年，但還是很好拍，許多女孩都在這裡拍很久。

拍完紫藤花之後，也絕對不能錯過在一旁爭寵的「流蘇花」！大湖紀念公園中的流蘇花也都開好了，一整片潔白無瑕的流蘇花海拍照起來的感覺和紫藤花完全不同，別有一番風味。

▲桃園龜山大湖紀念公園。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）
▲流蘇花也開好了，拍完紫藤花也別忘記順便看看流蘇花。

▲桃園龜山大湖紀念公園。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）
▲整片純白的流蘇花海也很迷人，拍照起來的感覺和紫藤花完全不同。

另外，大湖紀念公園也有一整片綠油油的大草皮，民眾可以攜帶墊子或是小帳棚來這裡享受野餐的樂趣，不管是一家子出遊或是情侶約會都很適合；如果家中有毛小孩，也很適合帶來這裡遛遛，園區中有規劃「寵物公園」，擁有專屬寵物的跑跳區域，趕快把毛小孩帶出門放風！

▲桃園龜山大湖紀念公園。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）
▲你可以攜帶墊子或是小帳棚來到這裡，享受午後的野餐時光。

大湖紀念公園

地址：桃園市龜山區忠義路二段638巷

＊以上圖片皆由部落客《靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食》授權提供，現有經營：粉絲團部落格

關鍵字： 2019紫藤花花季 流蘇花花季 大湖紀念公園 桃園旅遊 龜山旅遊 賞花旅遊 親子旅遊 野餐旅遊 靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食

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