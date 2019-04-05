全日本僅這裡有！日本環球影城「小小兵復活節彩蛋爆米花桶」萌翻

▲日本環球影城推出小小兵和史努比復活節彩蛋爆米花桶。

記者蔡玟君／日本報導、攝影

配合即將到來的復活節，日本環球影城從即日起至6月底為止，在園內推出期間限定復活節系列活動，今年更首次加入小小兵樂園，將小小兵樂園與環球奇境2大園區打造成期間限定的復活節樂園，園方更推出小小兵和史努比復活節彩蛋造型爆米花桶，且全日本只有在日本環球影城內買得到，粉絲可千萬不能錯過！

▲日本環球影城復活節系列活動首次加入小小兵樂園。

▲▼小小兵樂園活節布置。

▲戴上兔子耳朵的小小兵超可愛。

▲小小兵樂園內每一處都很有復活節過節氣氛。

日本環球影城2019復活節系列慶祝活動首次在雙園區舉行，園方在小小兵樂園與環球奇境內，打造小小兵、Hello Kitty、芝麻街人物造型彩蛋裝飾，色彩繽紛的彩蛋點綴樂園各個角落，讓原本就歡樂的園區更展現熱鬧歡樂氣氛，也成為最新拍照打卡景點，小小兵樂園內的史都華、凱文、Bob更紛紛換上復活節限定穿搭，戴上可愛的兔耳朵坐在樂園前迎客，吸引旅客搶拍。

▲小小兵復活節彩蛋爆米花桶。

日本環球影城園內最受歡迎的爆米花桶，此次配合復活節活動，園方更設計小小兵與史努比復活節彩蛋造型爆米花桶，小小兵彩蛋爆米花桶除了正面多了可愛粉色蝴蝶結，更讓小小兵戴上兔耳朵並以小花點綴、背後還有尾巴，若是將背帶拿掉，還可以變成一顆完整的復活節彩蛋，超萌造型立刻融化粉絲的心。

▲史努比復活節彩蛋爆米花桶。

▲日本環球影城環球奇境。

▲▼日本環球影城環球奇境復活節裝飾。

在環球奇境入口前的紅色爆米花餐車，則是全日本唯一可以買到史努比復活節彩蛋造型爆米花桶的地方，白色的史努比爆米花桶前戴上黃色蝴蝶結，同樣以兔耳朵點綴，爆米花口味則推出焦糖與布丁兩款讓遊客嘗鮮。

▲活節限定卡士達夾心餅乾。

▲活節限定卡士達夾心餅乾內餡。

除了可愛爆米花桶外，在小小兵樂園內更推出復活節限定卡士達夾心餅乾，黃色小小兵餅乾內夾入卡士達、鮮奶油、棉花糖等，包裝紙上更巧妙印上兔子耳朵，讓遊客拿起時就是一個完整兔子造型小小兵，不僅美味還超好拍，是復活節期間必吃甜點。

日本環球影城復活節系列活動

時間：即日起至6月23日為止

地點：環球奇境與小小兵樂園內