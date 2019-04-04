慢遊嘉義螢向新世界　滿山滿谷螢火蟲等大小朋友來

▲▼ 竹崎鄉圓潭自然生態園區螢火蟲盛況。（圖／郭芳如提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



看過滿坑滿谷的螢火蟲嗎? 根據行政院農業委員會林務局統計顯示，台灣約有56種，台灣最常見的是黑翅螢、山窗螢、黃緣螢...等，嘉義山區就有40幾種。嘉義縣文化觀光局3日在嘉義竹崎圓潭自然生態園區舉辦「慢遊嘉義．螢向新世界」活動，邀請全台大小朋友一起來「嘉」欣賞成群的「光精靈」慢遊山城。

▲▼ 嘉義縣文化觀光局於竹崎圓潭自然生態園區舉辦「慢遊嘉義．螢向新世界」，邀請民眾來賞螢。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

由「阮劇團」互動小劇場的表演中揭開序幕，在螢火蟲專家吳加雄陪同下，民眾們前往古道導覽賞螢，欣賞由嘉義縣好山好水孕育出山城螢光閃爍生態特殊景觀，4月底前前往圓潭自然生態園區就有機會欣賞大片螢光群飛的火金姑。

文觀局表示，除了來「嘉」賞螢之外，更有許多特色景點，不管是有台三明珠之稱得的梅山、竹崎公園、電影「臥虎藏龍」竹林景致的瑞里綠色隧道，或是走個文青風，到太平老街、龍宮瀑布詩情畫意，抑或是走朝聖心靈之旅，探訪有嘉義敦煌石窟之稱的瑞里燕子崖蝙蝠洞、瑞峰海鼠山1314許諾愛情、奮起湖的鐵道便當傳奇等，全台之最盡在「嘉」，一同沉「最」嘉縣山城的力與美，感受「最好吃」、「最好玩」、「最精彩」的山城魅力。

相關資訊請上嘉義縣文化觀光局網站(http://www.tbocc.gov.tw/)洽詢，或者加入「慢遊嘉義」，(https://www.facebook.com/meishanfestival/)