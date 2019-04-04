ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

慢遊嘉義螢向新世界　滿山滿谷螢火蟲等大小朋友來

翁伊森

ETtoday旅遊雲

▲▼ 竹崎鄉圓潭自然生態園區螢火蟲盛況。（圖／郭芳如提供，下同）

▲▼ 竹崎鄉圓潭自然生態園區螢火蟲盛況。（圖／郭芳如提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

看過滿坑滿谷的螢火蟲嗎? 根據行政院農業委員會林務局統計顯示，台灣約有56種，台灣最常見的是黑翅螢、山窗螢、黃緣螢...等，嘉義山區就有40幾種。嘉義縣文化觀光局3日在嘉義竹崎圓潭自然生態園區舉辦「慢遊嘉義．螢向新世界」活動，邀請全台大小朋友一起來「嘉」欣賞成群的「光精靈」慢遊山城。

▲▼ 嘉義竹崎圓潭，自然生態園區舉辦「慢遊嘉義．螢向新世界」，邀請民眾來賞螢。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 嘉義縣文化觀光局於竹崎圓潭自然生態園區舉辦「慢遊嘉義．螢向新世界」，邀請民眾來賞螢。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

由「阮劇團」互動小劇場的表演中揭開序幕，在螢火蟲專家吳加雄陪同下，民眾們前往古道導覽賞螢，欣賞由嘉義縣好山好水孕育出山城螢光閃爍生態特殊景觀，4月底前前往圓潭自然生態園區就有機會欣賞大片螢光群飛的火金姑。

▲▼ 嘉義竹崎圓潭，自然生態園區舉辦「慢遊嘉義．螢向新世界」，邀請民眾來賞螢。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

文觀局表示，除了來「嘉」賞螢之外，更有許多特色景點，不管是有台三明珠之稱得的梅山、竹崎公園、電影「臥虎藏龍」竹林景致的瑞里綠色隧道，或是走個文青風，到太平老街、龍宮瀑布詩情畫意，抑或是走朝聖心靈之旅，探訪有嘉義敦煌石窟之稱的瑞里燕子崖蝙蝠洞、瑞峰海鼠山1314許諾愛情、奮起湖的鐵道便當傳奇等，全台之最盡在「嘉」，一同沉「最」嘉縣山城的力與美，感受「最好吃」、「最好玩」、「最精彩」的山城魅力。

▲▼ 嘉義竹崎圓潭，自然生態園區舉辦「慢遊嘉義．螢向新世界」，邀請民眾來賞螢。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

相關資訊請上嘉義縣文化觀光局網站(http://www.tbocc.gov.tw/)洽詢，或者加入「慢遊嘉義」，(https://www.facebook.com/meishanfestival/)

▲▼ 嘉義竹崎圓潭，自然生態園區舉辦「慢遊嘉義．螢向新世界」，邀請民眾來賞螢。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

關鍵字： 圓潭自然生態園區 嘉義縣文化觀光局

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

準新郎告別單身趴喝太嗨　酒駕接女友去公證一吹0.78...驚呼：完蛋了

逼簽「性愛合約」一個月N次！人夫：給我絕對服從　強迫辣小三XX自拍

連假痛苦指數100%！爸被隊友衝康「一招保命」　網讚翻：安太座最上策！

小屁妹狂Diss三次：阿姨胖嘟嘟！陌生姨傻眼尷尬笑　一張照片網全歪樓

單車婦遭騎士追撞爆頭慘死　事故鑑定圖驚見還有「隱形殺手」

27歲熱褲「長腿妹」拒檢　警狂追1km舉槍令下車！結果翻出一堆小惡魔

影／韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開…警察全傻了！

盯住你們這些畜牲！私訊恐嚇高市議員　狂熱男落網：單純不滿言論

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

幾點買票最便宜？訂機票必知眉角曝

高雄饅頭店爆餡紅豆條晚來吃不到！

晚來吃不到！平鎮人的「神祕早餐」

太美！漁光島白馬漫步純白竹籤海

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

12歲以下免費！連假樂園懶人包

日月潭隱藏文青民宿有無菜單料理！

台南運河船12歲以下連假免費

必比登推介夜市小吃名單出爐

必比登唯一甜點！御品元「冰火湯圓」四季皆宜

熱門行程

最新新聞更多

火鍋控吃起來！活龍蝦只要588元

蘇州大學學生最愛的排隊小吃！

桃園復古早餐咬下蛋餅會爆出起司！

竹市兒藝節登場！9大遊具免費玩

微風南山48樓CÉ LA VI開放預..

100kg胖子禁騎驢　避免職業傷害

純白教堂超好拍！桃園新打卡熱點曝

擠爆！劍湖山宣布：延長營業至18:2..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366