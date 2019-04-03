ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

15萬噸頂級郵輪首航在高雄！票2周秒殺　加碼7月1日航次

ETtoday旅遊雲

▲雲頂郵輪集團今（3）日宣布高雄成星夢郵輪「世界夢號」首站。（圖／雲頂郵輪提供）

▲雲頂郵輪集團今（3）日宣布高雄成星夢郵輪「世界夢號」首站。（圖／雲頂郵輪提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

高雄郵輪迷注意！亞洲最大郵輪集團雲頂郵輪今（3）日宣布，15萬噸「世界夢號」將於今年下半年首航高雄港。雲頂郵輪表示，旗下世界夢號8月26日高雄航次不到3周隨即秒殺，決定再加碼7月1日高雄航次，讓旅客有機會體驗亞洲第一大郵輪的豪華設施和迷人魅力。

▲雲頂郵輪集團今（3）日宣布高雄成星夢郵輪「世界夢號」首站。（圖／雲頂郵輪提供）

▲星夢郵輪世界夢號「The%20Palace皇宮」貴賓專屬區域，以「船中船」概念精心匠造，提供客製化貼心服務。

雲頂郵輪集團總裁朱福明先生表示，早在25年前，時逢集團創立之初，麗星郵輪「雙魚星號」就曾經造訪高雄，並陸續派遣「處女星號」、「寶瓶星號」以及「雙子星號」開啟高雄母港航線。今年，將以全集團最新、最大的星夢郵輪「世界夢號」重返高雄港，與各界齊心為高雄本地郵輪產業而努力。

雲頂郵輪表示，今年3月初，雲頂郵輪於高雄巨蛋國際旅展公布世界夢號8月26日高雄航次，短短三周所有艙房近乎全數賣完。為回應台灣市場對於高端品牌星夢郵輪的熱烈迴響，雲頂郵輪正式宣布加開世界夢號7月1日高雄航次，4天3夜行程前往那霸、石垣島日本景點。據高雄市政府估計，世界夢號2航次可望為當地創造超過新台幣1億元郵輪經濟效益。

▲雲頂郵輪集團今（3）日宣布高雄成星夢郵輪「世界夢號」首站。（圖／雲頂郵輪提供）

▲世界夢號具備35種餐飲概念，包括由澳洲三帽名廚馬克‧貝斯特Mark Best所主理的1號扒房、海珍舫，以及可飽覽海景的戶外火鍋。

此次首航高雄港的世界夢號，是雲頂集團旗下最新豪華郵輪，2017年11月正式下水，擁有多元的戶外設施，包含攀岩場、高空滑索、水上滑梯樂園等。同時，世界夢號具備35種餐飲概念，包括由澳洲三帽名廚馬克‧貝斯特Mark Best所主理的1號扒房、海珍舫，以及可飽覽海景的戶外火鍋。此外，世界夢號更承襲星夢品牌特有的「The Palace皇宮」貴賓專屬區域，以「船中船」概念精心匠造，提供客製化貼心服務。
 

關鍵字： 高雄旅遊 郵輪旅遊 世界夢號 雲頂郵輪

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／「雲林稻草捲心酥」只開到4/7！

必比登推介夜市小吃名單出爐

花蓮必住3間歐洲童話風格飯店

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

新竹全新夢幻秘密花園

東區最潮牛肉麵湯頭慢火燉煮12小時

「新北13座運動中心」4月優惠！

晚來吃不到！平鎮人的「神祕早餐」

12歲以下免費！連假樂園懶人包

台中超狂新旅店把洞穴搬進房間中！

熱門行程

最新新聞更多

《必比登推介》寧夏夜市平價雞肉飯

要加可樂！辣醬烤五花三明治食譜曝

台南運河船12歲以下連假免費

日月潭隱藏文青民宿有無菜單料理！

15萬噸頂級郵輪首航在高雄！

有wifi還可充電！曼谷全新觀光巴

新南向、花東國際線降落費減免延長1年

長榮航空3度獲最佳航空大獎

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366