15萬噸頂級郵輪首航在高雄！票2周秒殺　加碼7月1日航次





▲雲頂郵輪集團今（3）日宣布高雄成星夢郵輪「世界夢號」首站。（圖／雲頂郵輪提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

高雄郵輪迷注意！亞洲最大郵輪集團雲頂郵輪今（3）日宣布，15萬噸「世界夢號」將於今年下半年首航高雄港。雲頂郵輪表示，旗下世界夢號8月26日高雄航次不到3周隨即秒殺，決定再加碼7月1日高雄航次，讓旅客有機會體驗亞洲第一大郵輪的豪華設施和迷人魅力。

▲星夢郵輪世界夢號「The%20Palace皇宮」貴賓專屬區域，以「船中船」概念精心匠造，提供客製化貼心服務。

雲頂郵輪集團總裁朱福明先生表示，早在25年前，時逢集團創立之初，麗星郵輪「雙魚星號」就曾經造訪高雄，並陸續派遣「處女星號」、「寶瓶星號」以及「雙子星號」開啟高雄母港航線。今年，將以全集團最新、最大的星夢郵輪「世界夢號」重返高雄港，與各界齊心為高雄本地郵輪產業而努力。



雲頂郵輪表示，今年3月初，雲頂郵輪於高雄巨蛋國際旅展公布世界夢號8月26日高雄航次，短短三周所有艙房近乎全數賣完。為回應台灣市場對於高端品牌星夢郵輪的熱烈迴響，雲頂郵輪正式宣布加開世界夢號7月1日高雄航次，4天3夜行程前往那霸、石垣島日本景點。據高雄市政府估計，世界夢號2航次可望為當地創造超過新台幣1億元郵輪經濟效益。

▲世界夢號具備35種餐飲概念，包括由澳洲三帽名廚馬克‧貝斯特Mark Best所主理的1號扒房、海珍舫，以及可飽覽海景的戶外火鍋。

此次首航高雄港的世界夢號，是雲頂集團旗下最新豪華郵輪，2017年11月正式下水，擁有多元的戶外設施，包含攀岩場、高空滑索、水上滑梯樂園等。同時，世界夢號具備35種餐飲概念，包括由澳洲三帽名廚馬克‧貝斯特Mark Best所主理的1號扒房、海珍舫，以及可飽覽海景的戶外火鍋。此外，世界夢號更承襲星夢品牌特有的「The Palace皇宮」貴賓專屬區域，以「船中船」概念精心匠造，提供客製化貼心服務。

