《必比登推介》饒河夜市2間小吃首上榜　20元就能爽吃滷味！

點評：超想吃乾麵嗚嗚

▲阿國滷味販賣的食材十分豐富，吃起來也非常夠味！（圖／翻攝自阿國滷味粉專，下同）



記者周姈姈／綜合報導

你吃過了嗎？米其林於今（3）日揭曉必比登推介之24間夜市小吃，總是聚集大批人潮的饒河夜市共有2間小吃首度上榜，也就是阿國滷味和紅燒牛肉麵牛雜湯，阿國滷味販賣超過20種品項，價格落在20～35元之間，而來到沒有招牌的紅燒牛肉麵牛雜湯，除了必吃紅燒牛肉麵之外，更不可錯過的就是乾麵，下次來到饒河夜市吃一波吧！

從慈祐宮附近的夜市入口走進來就可以看到「阿國滷味」，雖然店面不大卻總是大排長龍，阿國滷味從民國77年就開始營業，至今已經飄香超過30個年頭，許多遊客來到饒河夜市一定都會買滿滿一包滷味回家。

阿國滷味販賣20多種食材，你想吃什麼這裡幾乎都找的到，價格落在20～35元之間，招牌食材為鴨翅、脆腸和甜玉米筍，搭配酸菜一起吃美味又涮嘴！至於醬料的部分，口味會比較偏鹹，如果你平常就吃重口味，阿國滷味鐵定可以滿足你的味蕾。

▲阿國滷味的價位落在20～35元之間，搭配酸菜一起吃會更過癮。



位於饒河街前段近塔悠路口的「紅燒牛肉麵牛雜湯」沒有招牌，只能認明推車上的卡通牛頭圖案，雖然店家的招牌為紅燒牛肉麵，但是「乾麵」也是絕對不能錯過得一道美味，老闆將他的心血全都放在特製的肉燥中，吃起來口味也比較偏重。

▲紅燒牛肉麵牛雜湯沒有招牌，最明顯的特徵就是推車上的「卡通牛頭圖案」。（圖／包子爸の食尚攝影手札授權提供，下同，請勿任意使用）



▲乾麵上的特製肉燥就是美味的關鍵。



另外，除了必吃乾麵之外，紅燒牛肉麵牛雜湯的滷菜也相當有水準，可以品嚐看看「滷蘿蔔」，老饕們也千萬別錯過一口咬下就會噴汁的滷花干！

▲點主餐之外，也別忘記順便點滷蘿蔔和滷花干等等小菜。



阿國滷味

地址：台北市松山區八德路四段759號

電話：0989-091816

營業時間：每周一公休

紅燒牛肉麵牛雜湯

地址：台北市松山區饒河街前段近塔悠路口

＊紅燒牛肉麵牛雜湯圖片皆由部落客《包子爸の食尚攝影手札》提供，現有經營：部落格、粉絲團