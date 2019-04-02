ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

春遊住宜蘭三星鄉　加碼送2千元住宿券及吃喝玩樂折扣券

ETtoday旅遊雲

▲▼為吸引人潮，宜蘭三星鄉公所與民宿業者合作，推出「春遊住三星 加碼送2千」方案，活動期間為4日至6月30日。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼為吸引人潮，宜蘭三星鄉公所與民宿業者合作，推出「春遊住三星 加碼送2千」方案，活動期間為4日至6月30日。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

交通部觀光局春遊補助專案開跑了，為吸引更多觀光客到三星著名的觀光景點踏青，三星鄉公所與民宿業者合作，推出「春遊住三星　加碼送千」方案，遊客住三星民宿不只現折500元，還可額外獲贈2千元住宿折價券及吃喝玩樂折扣券，活動期間為4日至6月30日。

▲▼為吸引人潮，宜蘭三星鄉公所與民宿業者合作，推出「春遊住三星 加碼送2千」方案，活動期間為4日至6月30日。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

三星鄉公所表示，繼先前「武陵賞櫻　三星出發」活動後，鄉公所再次和鄉內民宿業者攜手合作，將自4日起推出「春遊住三星 加碼送2千」優惠方案。

凡於活動期間來三星住民宿，加碼贈送4張住宿折價券，每張可折300元至500元(（二人房折300元，四人房以上折500元），總價值達2千元。住宿券可於下次住宿時使用，不限平假日，使用期限至2019年12月31日。

鄉長李志鏞說，三星鄉有名聞遐邇的安農溪落羽松秘境、天送埤火車站、長埤湖等景點，還有許多優質民宿與農特產。夏天有「三星有機米香節」，11月將推出「安農溪馬拉松嘉年華」活動，值得一遊再遊。

▲▼春遊宜蘭三星鄉的安農溪落羽松秘境、清水地熱等景點，遊客住三星民宿不只現折500元，還可額外獲贈2千元住宿折價券及吃喝玩樂折扣券。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

▲▼春遊宜蘭三星鄉的安農溪落羽松秘境等景點，遊客住三星民宿不只現折500元，還可額外獲贈2千元住宿折價券及吃喝玩樂折扣券。（圖／三星鄉公所提供，下同）

三星鄉公所觀光產業發展所表示，春遊專案以交通部觀光局規定為準，配合春遊專案加碼之民宿業者及店家資訊可參閱三星鄉觀光旅遊網，住宿券使用限制以各民宿業者規定為準。

▲▼春遊宜蘭三星鄉的安農溪落羽松秘境、清水地熱等景點，遊客住三星民宿不只現折500元，還可額外獲贈2千元住宿折價券及吃喝玩樂折扣券。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

▲▼春遊宜蘭三星鄉的安農溪落羽松秘境、清水地熱等景點，遊客住三星民宿不只現折500元，還可額外獲贈2千元住宿折價券及吃喝玩樂折扣券。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

▲▼春遊宜蘭三星鄉的清水地熱等景點，遊客住三星民宿不只現折500元，還可額外獲贈2千元住宿折價券及吃喝玩樂折扣券。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

▲▼春遊宜蘭三星鄉的安農溪落羽松秘境、清水地熱等景點，遊客住三星民宿不只現折500元，還可額外獲贈2千元住宿折價券及吃喝玩樂折扣券。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

關鍵字： 宜蘭 三星鄉 民宿 春遊補助

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

影／綠議員送「台灣特別行政區」護照　韓國瑜揮手拒收

TVBS民調滿意度僅三成多　盧秀燕：我選市長時也開低走高

運將違停公審警！飆罵「臭嘴臉俗仔」咒不得好死...所長力挺：我與同仁一起面對

有罪！華南王子GPS監控新光公主妻子行蹤　二審改判20日

「把我衣服扒光...」女遭未婚夫家暴全身傷　PO網被當愚人節笑話

最高罰3600！休旅車螃蟹式橫移跨槽化線　害物流車慘堵匝道

聊天翻臉亮刀潑酸　臉砍10公分「眼睛手腳腐蝕」加護病房急救

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／「雲林稻草捲心酥」只開到4/7！

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

12歲以下免費！連假樂園懶人包

去澎湖玩吧！特搜6景點拍網美照

台中超狂新旅店把洞穴搬進房間中！

不只海芋！陽明山一日遊景點大公開

30米「隧道型溜滑梯」4/1開放試溜

無敵鐵金剛霸氣出沒台中一中商圈

親子必玩！駁二全台最大木育森林

通化街珍味園海鮮小館熄燈　鯧魚米粉成絕響

熱門行程

最新新聞更多

喝杯泰迪奶茶！台中英倫風打卡點

獨／「雲林稻草捲心酥」只開到4/7！

入境紐西蘭3大狀況需申請電子簽證

春遊住三星 加碼送2千元住宿券

在地人才知道！台中隱藏版乾煎烙餅

商業周刊／挑戰　讓蔬菜做主角

沖繩10種玩法　免下水就能暢遊海洋

「新北13座運動中心」4月優惠！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366