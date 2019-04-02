春遊住宜蘭三星鄉　加碼送2千元住宿券及吃喝玩樂折扣券

▲▼為吸引人潮，宜蘭三星鄉公所與民宿業者合作，推出「春遊住三星 加碼送2千」方案，活動期間為4日至6月30日。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

交通部觀光局春遊補助專案開跑了，為吸引更多觀光客到三星著名的觀光景點踏青，三星鄉公所與民宿業者合作，推出「春遊住三星 加碼送千」方案，遊客住三星民宿不只現折500元，還可額外獲贈2千元住宿折價券及吃喝玩樂折扣券，活動期間為4日至6月30日。

三星鄉公所表示，繼先前「武陵賞櫻 三星出發」活動後，鄉公所再次和鄉內民宿業者攜手合作，將自4日起推出「春遊住三星 加碼送2千」優惠方案。

凡於活動期間來三星住民宿，加碼贈送4張住宿折價券，每張可折300元至500元(（二人房折300元，四人房以上折500元），總價值達2千元。住宿券可於下次住宿時使用，不限平假日，使用期限至2019年12月31日。

鄉長李志鏞說，三星鄉有名聞遐邇的安農溪落羽松秘境、天送埤火車站、長埤湖等景點，還有許多優質民宿與農特產。夏天有「三星有機米香節」，11月將推出「安農溪馬拉松嘉年華」活動，值得一遊再遊。

▲▼春遊宜蘭三星鄉的安農溪落羽松秘境等景點，遊客住三星民宿不只現折500元，還可額外獲贈2千元住宿折價券及吃喝玩樂折扣券。（圖／三星鄉公所提供，下同）

三星鄉公所觀光產業發展所表示，春遊專案以交通部觀光局規定為準，配合春遊專案加碼之民宿業者及店家資訊可參閱三星鄉觀光旅遊網，住宿券使用限制以各民宿業者規定為準。

▲▼春遊宜蘭三星鄉的清水地熱等景點，遊客住三星民宿不只現折500元，還可額外獲贈2千元住宿折價券及吃喝玩樂折扣券。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）