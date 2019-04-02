2019關島國際馬拉松4/14開跑　在絕美杜夢灣迎接日出

▲關島國際馬拉松即將登場。（圖／關島觀光局提供）

記者蔡玟君／綜合報導

2019關島國際馬拉松即將12日登場，這項國際級盛事為期三天，包括4月12日、4月13日的Håfa Adai博覽會及4月14日的馬拉松比賽，今年規模更甚以往，預計會有超過四千名跑友報名參加，其中更有一半的參賽者遠自海外的19個國家而來在賽事當天，旅客將可以用路跑方式欣賞賽道沿線風光，最後來到杜夢灣迎接新的一天。

▲關島國際馬拉松每年吸引許多旅客前往。（圖／ETtoday資料照）

▲推著嬰兒車跑也沒問題。（圖／ETtoday資料照）

關島國際馬拉松被列為波士頓馬拉松資格賽，更通過國際馬拉松及道路賽協會（AIMS）的認證，是關島最盛大、最具聲望的長跑賽事。除了全馬、半馬項目以外，亦有10K、5K的賽事，適合闔家大小攜手參加，就算是推著嬰兒車也可以照跑不誤！每個賽程的起點和終點皆為杜夢灣，選手在黑夜中起跑，沿著關島西岸的絕美海景、迎接永生難忘的日出！

▲關島。（圖／關島觀光局提供）

主辦單位也祭出大禮，只要報名參賽，就有機會獲得亞洲及密克羅尼西亞地區內任意航點的來回機票，還能在現場欣賞Live音樂表演。所有賽事的終點都會設置在關島最迷人的杜夢灣海灘，參賽者在完賽後，即可在海灘派對慶祝光榮完賽，這也是關島國際馬拉松最引以為傲的歷年傳統－聚集數百位志工、贊助商、社區民眾及各個國家的參賽者，互相給予歡呼、鼓勵，並在溫暖和煦的陽光下享受關島查莫洛原住民的精神。