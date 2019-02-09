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沒吃過別說去過關島！　在地人最愛墨西哥餐廳大公開

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▲▼關島。（圖／關島觀光局提供）

▲關島海灘充滿異國風情，還有各式各樣美食深受遊客喜愛。（圖／關島觀光局提供，下同）

生活中心／綜合報導

關島位於馬里亞那群島最南方，島上人口約17萬人。關島海灘充滿異國風情，熱帶森林蔥鬱茂密，鮮豔花卉常年盛開，包含各式水上活動、查莫洛文化、高爾夫，還有各式各樣美食深受遊客喜愛，今天就為大家揭曉TripAdvisor認證不可錯過的美食。

Caliente Restaurant
關島在地人票選最棒的墨西哥餐廳，Caliente以其美味的玉米餅、墨西哥捲餅和辣醬玉米餅、用料大方和吃到飽的沙拉吧而聞名。
TripAdvisor評價：4.5分 (滿分5分)
饕客最愛：玉米餅、墨西哥捲餅、自製莎莎醬
TripAdvisor卓越獎(Certificate of Excellence)獲獎餐廳

沒吃過別說去過關島！　在地人最愛墨西哥餐廳大公開（圖／The Guam Guide）

▲Caliente Restaurant是關島在地人票選最棒的墨西哥餐廳。（圖／The Guam Guide）

Kitchen Lingo
只在晚餐時段營業Kitchen Lingo致力於提供優質食物，搜尋最好的當地可用食材，在時髦的氛圍中提供創新料理和飲品。
TripAdvisor評價：4.5分 (滿分5分)
饕客最愛：孢子甘藍、鮭魚、生魚片
TripAdvisor卓越獎(Certificate of Excellence)獲獎餐廳

Asu Smokehouse
來到查莫洛村就一定要造訪Asu Smokehouse，讓關島封街BBQ大賽的冠軍大廚們以美味的煙燻烤肉填飽你的胃，更別忘了試試他們的紅飯以及fina'denne'沾醬。
TripAdvisor評價：4.5分 (滿分5分)
饕客最愛：烤牛腩、燻肉、豬肩肉

Poki-Fry
Poki-Fry位於麥伊特 (Maite)，提供美味薯條、夏威夷生魚丼飯 (poke bowl)、三明治、和最新鮮的魚製作的玉米餅。
TripAdvisor評價：4.5分 (滿分5分)
饕客最愛：辣鮪魚、夏威夷生魚丼飯、薯條

Katre Bistro
提供融合地中海與亞洲風味的美味料理，Katre Bistro隱身在亞加納區 (Hagåtña)，被一些美食評論家譽為「隱藏的寶石」和「關島最佳的秘密」。
TripAdvisor評價：4.5分 (滿分5分)
饕客最愛：蘑菇湯、羊排、肉餅

關鍵字： 關島 墨西哥 餐廳 美食 美國旅遊 美洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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