釜山出發搭歌詩達郵輪新浪漫號　一路狂歡到日本

文／七逗旅遊網提供

來自義大利的歌詩達郵輪新浪漫號上設施眾多，7間酒吧、1間迪斯可沙龍、3座游泳池、2座按摩池、1座健身房…讓您精彩度過豐富的海上之旅！這座義式的海上樂園將在夏天時航行至韓國釜山，並一路開往日本，帶您展開一趟精彩的旅行！



▲草梁168階梯上繪有可愛的小房屋。（圖／釜山觀光公社提供）

登船前或下船後，您可以事先安排到釜山的景點逛逛。離釜山港相當近的草梁168階梯，是從山腹道路通往釜山港最快的捷徑。這條道路上有168個階梯，走到一半，若您仔細留心每一格階梯的變化，還會看見上頭多了可愛的房屋彩繪。一路往上，會抵達位在山腰處的大路─山腹道路，從這裡可將釜山市景盡收眼底，尤其夜晚時，家家戶戶的燈火形成迷幻的燈海，相當美麗。



▲機張市場販售的松葉蟹好吃又便宜。（圖／shutterstock.com提供）

如果您是衝著美味的海鮮來釜山旅遊，那麼，您一定要到釜山東海岸的「機張」！機張的海產非常出名，其中機張市場的松葉蟹CP值相當高，因此也成為世界各地懂吃的老饕們的最愛。清蒸是烹調新鮮松葉蟹最好的方式，可品嚐到鮮甜的美味，肥美的蟹膏、Q彈的蟹肉。除了松葉蟹外，長腳蟹、帝王蟹也超受歡迎。由於機張市場的水產在釜山算是相當便宜的，因此這裡總是非常熱鬧。



▲海東龍宮寺面向唯美海景。（圖／釜山觀光公社提供）

從機張市場往南，可來到韓國唯一建在海邊的佛寺──海東龍宮寺。海東龍宮寺供奉觀世音菩薩，傳說，只要在這裡真心的祈禱，菩薩就會來到夢中，實現您一個願望。海東龍宮寺建在離海相當近的岩岸邊，絕佳的地理位置使這裡成為視野良好的觀景台，站在寺院外欣賞海岸風光，白花花的浪濤拍打在岩石上，一望無際的無敵海景超療癒。



6-8月，歌詩達郵輪新浪漫號將從釜山出發，航向日本博多港、舞鶴港、金澤港、境港，帶您一次遊覽日韓的美好。

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