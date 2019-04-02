潛水、度蜜月夢幻清單再+1　馬爾地夫迪古拉島度假村6月新開幕

▲馬爾地夫卡夫阿里夫環礁新飯店將在6月開幕。（圖／取自馬爾地夫瑞僖敦酒店，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

想飛到夢幻的馬爾地夫度蜜月又有新選擇了，卡夫阿里夫環礁（Gaafu Alifu Atoll）為馬爾地夫最美環礁之一，馬爾地夫瑞僖敦酒店迪古拉島（The Residence Maldives at Dhigurah）計畫將在2019年6月1日正式開幕。

即將開幕的馬爾地夫瑞僖敦酒店酒店，鄰近馬爾地夫瑞僖敦酒店法鲁瑪福斯島（Falhumaafushi），兩間度假村以一道橋相連，攜手打造馬爾地夫規模最大的度假村之一。度假村內特色設施包括長42米的無邊際泳池、水療Spa中心、潛水及水上活動中心、休閒閱讀休息室、設備齊全的健身室，以及各式水上運動及陸上體驗。

▲度假村共有173棟沙灘與水上別墅。



卡夫阿里夫環礁位處馬爾地夫南部，賓客可選乘水上飛機或內陸航班前往，迪古拉島上設有173棟寬敞的沙灘及水上別墅，能坐擁無敵的私人海景，且每幢別墅均設有私人泳池、每間客房備有兩架單車供賓客使用。

▲夢幻的水上別墅。



客房自然光線充足，採用當地上乘材質，傳統馬爾地夫建築的美感和當代風格融為一體。酒店也考慮到親子客的需要，特設12棟全新雙臥室沙灘及水上泳池別墅。更在度假村內打造兒童俱樂部Turtle Kids Club專為3至12歲兒童開設，孩子們可自由探索島嶼生活，包括兒童瑜伽、浮潛、皮划艇、迪維西語訓練、藝術及手工藝、沙灘遊戲、烹飪及尋寶遊戲等，也提供托兒服務。

▲房間內部採用當地材質，將傳統馬爾地夫建築的美感和當代風格融為一體。

迪古拉島位於最深處及最人跡罕至的環礁之一，四周盡是絕美質樸的珊瑚礁，超過250種珊瑚及1200 種海洋生物棲息於此，在海中有機會看見海豚和綠海龜身影，絕對是浮潛與潛水愛好者的夢幻天堂。