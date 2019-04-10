台北米其林／摘星仍不忘初衷！鮨野村續拿一星

▲「Sushi Nomura鮨野村」獲頒米其林1星。（圖／Kuni提供）

記者徐溱謐／台北報導

2019台北米其林指南熱騰騰摘星名單出爐！去（2018）年獲得一星認證的日本職人高檔壽司「Sushi Nomura鮨野村」，今年依然保持水準，再次拿下一星；鮨野村以日式精緻料理聞名，主廚野村裕二人氣超高，許多顧客對他的握壽司讚不絕口，吸引眾多饕客慕名而來。

▶︎▶︎▶︎2019台北米其林完整名單看這裡



▲鮨野村主廚野村裕二出席2019台北米其林指南媒體發布會。（圖／記者季相儒攝）

低調藏身於台北市仁愛路巷弄中的「鮨野村」，為了提供最道地的日式江戶前壽司料理，主廚採用日本築地市場空運來的新鮮食材，更選用日本小豆島產的醬油、日本富士山泉水泡茶、日本四國產越光米等等。更有網友大推醋飯，口感溫度適中、富有空氣感又不至於散落，與刺身搭配比例恰到好處。

▲「Sushi Nomura鮨野村」店內裝潢精緻，環境也乾淨明亮。（圖／Kuni提供）

店內裝潢充滿濃厚日本味小而精緻，座位不多用餐時間更是一位難求，沒訂位就吃不到。若坐在吧檯前面，還可親眼一睹野村主廚及師傅橋本和弘的精湛手藝。野村裕二受訪時被問到心目中的米其林標準他則表示：「除了好的食物與服務之外，乾淨衛生的用餐與廚房環境非常重要。」意外發言看出日本職人精神對基本功的堅持，也提到得到米其林一星非常感動，同時也感受到各界壓力，不過相信這新挑戰會成為未來前進的最好動力。

Sushi Nomura鮨野村（野村壽司）

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷19弄4號

電話：02-27077518

營業時間：週二至週日 12:00~14:00、18:00~22:30