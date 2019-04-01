9米高「花海愛之船」亮相！桃園海芋季4/4登場　賞花接駁懶人包

▲2019桃園海芋季將從4月4日起開跑。（圖／2019桃園海芋季提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園民眾不用奔上陽明山賞海芋，位在大園區的「2019桃園彩色海芋季」將從4月4日起開跑，今年彩芋季以「芋見愛情海」為主題，除了逾8萬株彩色海芋及香水百合，還有9米高帆船造景「海洋船情」、佈滿海芋的幸福鐘舞台等，開放民眾免費入場。

▲彩色海芋季已邁向第三年，今年以「芋見愛情海，敲響幸福鐘」主題，共分為兩大展區。

桃園市政府農業局表示，彩色海芋季已邁向第三年，今年以「芋見愛情海，敲響幸福鐘」主題，共分為兩大展區，而最大亮點莫過於近9米高，象徵航向愛情海的巨型愛之船「海洋船情」，搭配1.5萬株海芋鋪設的「浪花細語」花海，整體視覺總長度超過近百米，漫步其中相當浪漫。





▲整體視覺總長度超過近百米，漫步其中相當浪漫。

此外，巴洛克式風格造景「浪漫花廊」結合「幸福鐘響」裝置，適合情侶前來留下幸福足跡。其他特色裝置包含愛情的守護神「海豚戀人」、貝殼和珍珠結合的「珍愛一生」等。

▲整體展區面積多達5公頃，種植逾8萬株彩色海芋及香水百合，並且有15萬株各式草花如情人菊、四季海棠等點綴。

桃園市政府農業局表示，整體展區面積多達5公頃，種植逾8萬株彩色海芋及香水百合，並且有15萬株各式草花如情人菊、四季海棠等點綴。海芋季期間也特別結合多項農事體驗活動，像是在花田裡享用在地食材製作的午茶。此外，更有限量900份花環打卡免費換的活動。





▲配合2019彩色海芋季開幕，特別規劃紅A、藍B、綠C三條免費接駁車路線，民眾不妨多加利用。

為避免交通壅塞影響賞花雅致，配合2019彩色海芋季開幕，特別規劃紅A、藍B、綠C三條免費接駁車路線，民眾不妨多加利用。

2019桃園海芋季

時間 : 4月4日至4月21日 （09:00-17:00）

地址：桃園市大園區聖德北路與田溪路交叉口

紅線免費接駁車

接駁時間：4月4日至4月21日08:30-17:30

接駁班距：平日30分/班、假日15分/班。

接駁站點：A1 桃園高鐵站（A18站）轉運站11號月台→A2 文中三停車場→A3 花媽媽體驗工坊站。

藍線免費接駁車

接駁時間：展期間假日4/4(四)、4/5(五)、4/6(六)、4/7(日)、4/13(六)、4/14(日)、4/20(六)、4/21(日)行駛。

接駁班距：假日15分/班

接駁站點：B1 和平西路站→B2 甲好羊肉莊站→B3 花媽媽體驗工坊站→B4 林園居休閒農場站→B5 月桃站

綠線農事體驗專車

接駁時間：4月4日至4月21日08:30-17:30

接駁班距：假日60分/班

接駁站點：C1 林園居休閒農場站→C2 花媽媽體驗工坊站→C3 水野菜農場站→C4一級棒農場站 →C5 大地農莊站→C6 魔法阿洲站→C7 亨利莊園站