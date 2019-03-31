水上高腳屋拍質感美照　台江國家公園遊客中心正式開幕

▲台江國家公園遊客中心正式開幕。（圖／IG@chiu_monji提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



旅遊中心／綜合報導

台江國家公園是台灣第8座國家公園，也是全台唯一的濕地國家公園，擁有河口、潟湖、魚塭及紅樹林等自然景觀，兼具人文與生態保育。其中台江國家公園遊客中心耗時3年裝修，開放特殊的高腳屋外觀在尚未對外開放前早就是網美打卡點，終於在30日正式開放遊客參觀。

▲台江國家公園遊客中心早就是熱門的網美景點。（圖／IG@jing0627提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



位於四草的台江國家公園管理處行政及遊客中心園區，採用高腳屋設計，遠看就像漂浮在魚塭上，不僅可以保留原有地景地貌，避免破壞濕地生態，建材方面也使用在地的蚵殼磚來打造，簡約黑白設計與特殊建築外觀也讓遊客紛紛前來打卡拍美照。

開幕典禮上請來著名國樂家陳中申老師的演奏拉開序幕，未來遊客可以到遊客中心前拍美照，走進內部了解溼地生態的導覽，再實地走進台江國家公園園區這座戶外花園，冬季的時候還能近距離觀賞來過冬的候鳥黑面琵鷺，在大自然中親自認識這片濕地美景。

▲台江國家公園冬季可看到黑面琵鷺。（圖／「台江國家公園」提供）



台江國家公園遊客中心

地址：台南市安南區四草大道118號

電話：06-284-2600

時間： 09：00～17：00（周一休館）

*以上圖片由IG@chiu_monji、jing0627提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。