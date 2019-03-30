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2019宜蘭綠博盛大開幕　大家一同去「綠．遊」

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▲▼宜蘭大型春季盛宴─2019宜蘭綠色博覽會，30日盛大開幕，湧入大批遊客「綠．遊」。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼宜蘭大型春季盛宴─2019宜蘭綠色博覽會，30日盛大開幕，湧入大批遊客「綠．遊」。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

一年一度的大型春季盛宴─2019宜蘭綠色博覽會，30日上午在冬山河生態綠舟盛大開幕！宜蘭縣政府為了慶祝綠博20週年，除了開幕日全日免費入園外，特地準備了1千份綠博20歲生日禮「綠博米」，贈送給1千位優先入園的遊客。

▲▼宜蘭大型春季盛宴─2019宜蘭綠色博覽會，30日盛大開幕，湧入大批遊客「綠．遊」。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼宜蘭大型春季盛宴─2019宜蘭綠色博覽會，30日盛大開幕，湧入大批遊客「綠．遊」。（圖／記者游芳男攝，下同）

2019宜蘭綠色博覽會30日上午的開幕式盛大熱鬧，由全新劇碼「山海大祭」中的神祇，以印尼傳統甘美朗及特有的面具舞蹈，於入口熱烈歡迎大家的到來，加上日本太鼓祭典打擊樂，營造出熱鬧、歡慶的氛圍，現場民眾反應熱烈嗨翻天，跟著縣長及貴賓們，一起隨著面具神祇進場，為綠博20創造磅礡氣勢。

緊接著由宜蘭在地的蘭陽舞蹈團與印尼滴迪克藝術團、日本和太鼓大元組、行樂愛樂室內樂團、五十蘭合唱團與聲納合唱團共同演出綠博20序曲，揭開盛大陣容序幕。由宜蘭縣長林姿妙帶領貴賓，一起為台灣，為綠博加油集氣，在綠博標誌汽球充滿氣，同時啟動爆破，讓活動達到最高潮，在舞台頂上爆破的色彩繽紛炫麗的紙花和700顆氣球繽紛飛落，及觀眾的驚呼中，同時啟動綠博20周年「綠遊新世紀」開幕。

2019綠博主題為「綠．遊」，「綠」是一種態度，「遊」是一趟探索生命奇妙的旅程，所以主辦單位在冬山火車站入口處打造「綠遊奇境」的綠籬迷宮及生態綠舟入口處「綠遊奇遇」兩處大型裝置藝術前後呼應，讓遊客彷彿走進童話故事中，成為遊客駐足合影及打卡的熱點，小朋友們更是欣喜萬分。

園區分為「農業實驗學校區」與「生態綠舟區」兩大區塊，規劃出10個具有不同特色的展館，有提供宜蘭各大景點的詳細攻略與隱藏版美食的「農遊驛站」、嚴選最具有在地人情味的有機好物與農漁產品的「好食光雜貨店」、邀請農作達人在「農業實驗學校」傳授田間實作體驗、推廣海洋永續發展的理念的「海洋小學」以及在「稻此一游」的綠油油的稻田悠游著一尾色彩繽粉的熱帶魚！

另外緊接著印入眼簾的是以蘭花佈置而成的蘭花廊道，以大自然素材，引導遊客進入充滿生命力的生態綠舟區，「多元民族文化區」利用現地原有自然環境及設施，規劃原民山林體驗區與推廣新住民文化，呈現宜蘭多元文化融合的協調性。

而環境教育中心則以「辦桌料理」為主題，透過有趣的課程及體驗活動，共同落實友善環境行動；「綠遊時光機」，以虛擬實境方式帶領遊客穿越時空前往百年後的宜蘭，體驗氣候變遷造成的影響，喚醒民眾環保愛地球的意識；最後是靠山吃山、順應自然而造就出適地適性生活模式的「里山生活家」，帶給民眾不一樣的身心靈感受。

園區內數百場的表演場次是一大亮點，除本土之當代絲竹樂團、偶戲團及原住民歌手外，為增加節目豐富度，特邀請印尼滴迪克藝術團，結合印尼的傳統舞蹈等超過200位國際藝術家，演出「山海大祭」與「千年誓約」兩大劇碼，象徵綠博20再創高峰。

宜蘭縣長林姿妙表示，為鼓勵民眾響應綠色生活，推出各種「綠遊」優惠方案：一、「票票亮亮遊綠博」優惠方案，民眾搭乘大眾運輸工具由外縣市至綠博，憑票根即可免費入園（遊客入園時，須出具到綠博前1天或當天，從縣外至宜蘭縣境的票根）；二、針對農漁會推出優惠方案，各縣市農漁會組團參訪享半價優惠；三、觀光產業遊綠博優惠方案，住宿贈送綠博門票+遊船船票，坐船進綠博及憑綠博票根住宿，享折扣優惠。絕對值得全國民眾在春天到訪宜蘭親身體驗「綠．遊」的美好。

▲▼宜蘭大型春季盛宴─2019宜蘭綠色博覽會，30日盛大開幕，湧入大批遊客「綠．遊」。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼宜蘭大型春季盛宴─2019宜蘭綠色博覽會，30日盛大開幕，湧入大批遊客「綠．遊」。（圖／記者游芳男攝，下同）

關鍵字： 2019宜蘭綠博 開幕

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