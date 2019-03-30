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影／馬祖新村「彩繪牆」超好拍！還有93歲書法家活寶爺爺

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▲園區內的「眷眷之屋」是其中熱門打卡點。（影／記者彭懷玉攝）

▲馬祖新村。（圖／記者彭懷玉攝）

▲馬祖新村以「類博物館」方式重新改造為「馬祖新村眷村文創園區」。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／桃園報導、攝影

馬祖新村不在馬祖，在桃園中壢的龍岡社區，也稱作「桃園將軍村」，圍起來整修後，去年4月底才又重新開放，不過度商業化的氣息，反倒能靜下心來仔細領略各展區的特色，彷彿按下時光暫停鍵，回到過去的眷村生活情境。

▲馬祖新村。（圖／記者彭懷玉攝）

▲首先映入眼簾的是眷村書房，展示馬祖新村相關書籍。

勾起舊時代回憶的眷村正一一復甦，以復古、創新並進也是種方式，眷村內的「眷眷之屋」是其中熱門打卡點，將斑駁老牆面重新粉刷後，再漆上粉、黃等繽紛色彩，讓老舊眷村增加亮麗氣息，可以漫步其中拍美照，或是上傳IG限時動態。

▲馬祖新村。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「眷眷之屋」是熱門打卡點，將斑駁老牆面重新粉刷上粉、黃等繽紛色彩，可以漫步其中拍美照，或是上傳IG限時動態。

▲馬祖新村。（圖／記者彭懷玉攝）

往「眷眷之屋」內蜿蜒走進，現正展出各國的小秘密，以「你知道的」和「你可能不知道的」角度切入，包含拉脫維亞、德國、墨西哥、韓國、香港、中國、日本、泰國、緬甸等國家的介紹，期望增加台灣人國際觀和思考空間。

歷史是死的而人是活的，當年曾住在馬祖眷村的胡老爺爺就是其一。高齡93歲的他是鎮村之寶，從與國民政府一路遷台後，在馬祖新村住過一陣子，之後跟著搬遷到陸光五村，爺爺身體硬朗、聲音宏亮，完全不像93歲長者孱弱的模樣，不說還以為60歲呢。

▲馬祖新村。（圖／記者彭懷玉攝）

▲高齡93歲的胡老爺爺曾在馬祖新村住過一陣子，是一位寫有一手好字的書法家活寶。

志工透露，爺爺時不時會從他家晃過來聊天，並秀出他新寫的書法作品，志工也說，其中有間就全數展示他的作品，只要有新作都會拿過來更新，「老人家他開心就好啦！」寫了一手好隸書的胡爺爺一幅作品要價5,000元，有緣的話爺爺還會折價或送給有緣人。

問到爺爺長壽的秘訣，他說，「我每天都很開心，沒有特別的禁忌，寫書法是我一生的興趣和志願。」

▲馬祖新村。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼眷村內展示歷史照片，和重現以往生活情境的居家用品。

▲馬祖新村。（圖／記者彭懷玉攝）

為保存馬祖新村眷村文化特色，修復工程採分期進行。對面的「桃園光影電影館」為原馬祖新村活動中心，已於2015年整修完成，可容納76名觀眾的標準杜比音效電影院。馬祖新村表示，園區一點一滴正在活化，預計今年會完成最後的工程，進駐店家也在如火如荼地進行中。

▲馬祖新村。（圖／記者彭懷玉攝）

▲馬祖新村表示，園區一點一滴正在活化，預計今年會完成最後的工程，進駐店家也在如火如荼地進行中。

馬祖新村眷村文創園區
地址：桃園市中壢區馬祖新村
開放時間：09:00-18:00 （周一休園）

關鍵字： 桃園旅遊 中壢旅遊 馬祖新村 馬祖新村眷村文創園區

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