獨／跨出台北！觀光局長：米其林指南有望插旗「4縣市」　北中南都中獎

點評：台灣真的處處都是美食<3

▲交通部觀光局長周永暉接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時透露，2020年米其林指南有望插旗4縣市。（影／記者謝婷婷攝）

▲交通部觀光局長周永暉接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時透露，2020年米其林指南有望插旗4縣市。（圖／記者湯興漢攝）

記者曹悅華／專訪

4月10日將迎來第二屆《台北米其林指南》，回首2018年3月14日首屆《台北米其林指南》公佈，20間奪星餐廳一夕暴紅，當月台北市餐飲業業績直接成長4成，背後所帶來的龐大商機，令其他縣市眼紅。其中，不少人為美食之都－台南叫屈，認為該縣市才是最應該舉辦米林的所在。對此，觀光局長周永暉在接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時透露，2020年將會尋找台北以外城市合作，目前鎖定台中、台南、高雄和新竹，皆有望插旗。

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周永暉說，過去觀光局一直有試著跟米其林聯繫，念頭最強烈是在2017年，那時他剛好到了觀光局，覺得可以重啟跟米其林合作的機制，於是著手舉辦米其林的一系列計畫。在這過程中，他說其實是是有總體目標的，希望在邁向2020年的時候，可以跟國際接軌，成為值得驕傲的事，「食力就是國力，2018年在台灣飲食界是重要里程碑，因為讓米其林來到台灣，真正去跟國際鏈結。」

▲周永暉說去年3月公佈米其林指南後，當月台北市餐飲業業績直接成長4成。（圖／記者湯興漢攝）

確實，去年3月首度舉辦《台北米其林指南》後，以直接效益，也就是為台北市當月餐飲業業績帶來的成長，就有2到4成，周永暉轉述，摘星名單公佈後，「接電話接到手軟」成為餐廳日常；整體效益上，增加4.6％產值；無形效益部分，在國際行銷上產生附加價值，像是跟日本有了共同話題，參加各國旅展時也能將米其林帶入，讓更多人關心及注意到台灣餐飲業在國際上扮演的角色，而當城市、國家鏈結，效益肯定越來越大。

不過，米其林替台北吸「睛」又吸「金」的同時，其他縣市必然會出聲。周永暉就這點也有了說明，他說米其林就是一年一年的累積，2018年是個好的開始，到了2019年要更進步，然後站穩2020年，「三年有成」是期許，一旦時機成熟，2020年不排除與二個縣市合作，台中、台南、高雄和新竹都在名單內，觀光局就像火車頭，透過美食串聯各地，同時結合產業界、學術界，增加台灣城市行銷力道，把國內擁有米其林認證的料理推向國際，讓台灣餐飲在世界發光發亮。

▲郵輪威尼斯號由享負盛名的連續六年米其林三星的主廚Mr. Umberto Bombana設計菜單。（圖／雄獅旅遊提供）

除正在計畫2020年將米其林的觸角延伸到台北以外的縣市，周永暉指出，在去年《台北米其林指南》公佈後，已有旅遊業者求新求變，推出「坐郵輪享米其林美食」體驗，這次春遊補助觀光局也有鼓勵地方政府結合米其林推薦美食做加碼，讓這股米其林旋風不只席捲台北，其他縣市也能一起參與。

值得一提，郵輪結合米其林美食有許多成功案例，像是將於5月9日來台首航的歌詩達郵輪－威尼斯號，就由享負盛名的連續六年米其林三星的主廚Mr. Umberto Bombana設計菜單；7月8日首度來台的世界夢號亦曾邀請米其林三星主廚Alvin梁經倫、香港最年輕米其林摘星餐廳主廚鄭永麒、香港米其林主廚陳國強設計船上菜單。



頗負盛名的盛事公主號觀瀾軒粵式餐廳（Harmony），由北美唯一一家米其林星級中餐廳、拉斯維加斯永利酒店永利中餐廳前主廚理查德•陳（Richard Chen）聯合打造，雷諾的法式餐廳（La Mer）公主遊輪則與米其林三星主廚 Emmanuel Renaut 合作推出全新特色餐廳體驗。

▲周永暉強調，米其林可以為台灣觀光帶來入口印象。（圖／記者湯興漢攝）

周永暉強調，米其林可以為台灣觀光帶來入口印象，吸引更多觀光客，而當遊客進來台北後，接著帶動其他地區旅遊發展，「讓台灣能夠被世界看見是個美食天堂，透過國際鏈結，讓台灣成為美食首選。」