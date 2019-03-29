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夢幻美人魚航行大海　16億打造探索夢號登台基隆首航

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▲星夢郵輪「探索夢號」船身彩繪─《以夢為馬》。（圖／雲頂郵輪集團提供）

▲星夢郵輪探索夢號今（29日）從基隆為母港首航。（圖／雲頂郵輪集團提供）

記者陳涵茵／台北報導

美人魚與獨角獸就航行在大海上！雲頂郵輪集團斥資16億打造的夢幻探索夢號於今（29日）正式登台，獨特的美人魚彩繪船身引起話題，完工下水後首站就來到基隆，於中午12點舉行首航儀式，以基隆為母港正式宣告探索夢號將開啟冒險旅程。

▲雲頂郵輪探索夢號。（圖／記者陳涵茵攝）

▲探索夢號中午舉行首航儀式。

雲頂郵輪集團表示旗下星夢郵輪最新的探索夢號前身為麗星郵輪處女星號，排水量達75,338噸、可載客1,870人，斥資16億重新打造，以沿用了星夢郵輪的美人魚主題，在船身彩繪了美人魚與獨角獸元素，成了海上最夢幻的存在。

「探索夢號」船上設施包括VR探索館、棕櫚閣、星座劇院等星夢必備娛樂休閒設施，餐飲方面，由澳洲三帽名廚馬克•貝斯特主理的海鮮燒烤餐廳、義大利披薩餐廳及海馬日本料理、壽司及鐵板燒等，為旅客帶來與眾不同的海上美食體驗。此外，將增設由星夢郵輪引入亞洲的「The Palace皇宮」貴賓專屬區域，為入住超過40間The Palace皇宮套房的旅客提供歐式管家服務，搶攻高端客市場。

▲雲頂郵輪探索夢號。（圖／記者陳涵茵攝）

▲探索夢號中午首航。

以基隆為母港首航，為來僅限量3航次航程，分別為3月29日、3月31日及4月3日前往日本那霸、鹿兒島等地，讓台灣旅客能搶先感受探索夢號的升級設施。後續將進駐上海、天津母港，並預計在2019年10月移師紐西蘭、澳洲，橫跨亞洲、大洋洲。以奧克蘭與雪梨為母港，每周開啟多條7晚航次。除停靠昆士蘭、布里斯本以及威靈頓等名城外，還特別加入紐西蘭峽灣行程，讓旅客可以感受壯麗的自然風光。

關鍵字： 探索夢號 郵輪 遊輪

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