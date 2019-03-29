文／七逗旅遊網提供
許多人去江西，一定會拜訪廬山的真面目，其實，除了盧山外，有「江西後花園」美稱的大覺山、全中國最典型的丹霞地貌風景區「通天寨」，都非常值得一遊！
▲大覺山森林覆蓋率高達97.43%。（圖／喜鴻假期提供）
想遠離都市叢林，呼吸滿滿的芬多精，就到大覺山吧！彷彿一個生態王國的大覺山，森林覆蓋率高達97.43%，擁有豐富的動植物與自然景觀。景區中的亮點之一：「大覺者」模樣如同菩薩的臉龐，位在海拔1338公尺的大覺者，就像隨時俯視著芸芸眾生。大覺山上還有一座耗資1.8億人民幣打造的影視城，走入其中，這座山水交融的繁華古鎮令人像是穿越時空，回到數百年前的宋朝。
▲雲海中昂然挺立的巨大的石筍「干霄」。（圖／喜鴻假期提供）
如果要用5個特徵讓人快速瞭解通天寨是什麼樣的地方，那麼，絕對是「石怪、洞幽、泉美、茶香、佛盛」了。景區中，「仙人犁田」裂開的地面彷彿一大片密密麻麻的龜殼同時湧現；如生命之根般的巨大石筍「干霄」、像是生命之門般的通天岩恰好就在同一座山，正好呼應了陰陽共生共存的概念。另外，景區中也建有許多不同風格的佛壇寺院，佛教文化興盛。
▲在瓷都景德鎮，您可以買到各式各樣花紋獨特的瓷器。（圖／達志影像提供）
江西2個自然天堂相當迷人，瓷器天堂景德鎮的魅力也叫人無法抵抗。景德鎮上的陶溪川文化產業園，以20世紀中葉時的宇宙瓷廠為原型，結合美術館、精品酒店、中西餐飲、咖啡館…等設施。古老的廠房融合現代元素，打造中國第一座以陶瓷文化為主體的一站式文化休閒娛樂旅遊體驗創意園區。除了瓷器，「瓷都」景德鎮也是生產中國航空器的重鎮。
▲江南三大名樓之一：滕王閣。（圖／shutterstock.com提供）
岳陽樓、滕王閣、黃鶴樓並稱為江南三大名樓，其中滕王閣就在江西，展現了亭臺樓閣之美，詩人王勃甚至還為這裡創作了一首膾炙人口的作品《滕王閣序》。按照古代習俗，人口聚集的地方，需要一棟風水建築匯集天地日月精華，滕王閣正是這個習俗下的產物。如今我們見到的滕王閣經過整修，風格仿造建築藝術已相當純熟的宋代樓閣。高57.5公尺的滕王閣，同時也是一座視野良好的瞭望塔，除了欣賞它的外觀，也別忘了登塔觀覽周遭美景。
推薦行程：
▲ 絕美江西～探秘贛州石城通天寨、世外桃源大覺山、千年瓷都景德鎮、一望龍虎探新廬山八日[含稅]►►►
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沐浴江西後花園綠色大覺山 通天寨獨特地景一籮筐
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