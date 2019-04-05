ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

太犯規啦！哈根達斯花甜小巴士街頭出沒中　吃得到2新口味

ETtoday旅遊雲

文／Sharelife分享生活

犯規到不行！今年春天最Twinkle的可愛打卡點，Häagen－Dazs花甜小巴士再度出發！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
（圖／IG@albee_chiu.tw）

還記得去年頂級冰淇淋品牌Häagen－Dazs，以「樂戀時刻，花甜綻放」為理念，將冰淇淋與花園結合，全新推出「櫻花冰淇淋」與「薰衣草藍莓冰淇淋」，更首度亮相以粉嫩花牆打造「哈根達斯花甜小巴士」，啟動全台巡迴，讓城市綻放優雅櫻花與浪漫薰衣草，擄獲許多少女們的心～

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
（圖／IG@albee_chiu.tw）

今年哈根達斯花田小巴士強勢回歸啦！一如往常地推出話題性十足的春季限定口味：「橙花冰淇淋」、「茉莉覆盆子石榴冰淇淋」，品嚐兩款春日限定口味還能玩夾娃娃，以全新面貌再度引發浪漫旋風。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
(圖/ IG@albee_chiu.tw)

一匙擁有花甜新滋味：「橙花」、「茉莉覆盆子石榴」

#橙花冰淇淋

在荷蘭橙花的飽滿香氣中，融入清爽佛手柑醬，並加入黑胡椒的木質香氣襯托柑橘風味，令人愉悅的香甜清新在口中綻放，酸甜可口，甜而不膩，幸福感upup！

#茉莉覆盆子石榴冰淇淋

第一口就是嚐到經典的茉莉花清爽香氣，優雅清香的茉莉花佐酸甜覆盆子醬，與來自土耳其的石榴汁襯托提味，感受療癒舒緩的味覺體驗，酸酸甜甜超有層次感，吃過都直接圈粉阿～

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
（圖／IG@oh_kiyomi）

哈根達斯花甜小巴士浪漫空降你身邊，Häagen－Dazs花甜小巴士以「移動水晶花園」的概念打造，讓人在城市街頭也能輕鬆拍出網美照，洗版IG，滿足每一位少女的春日情懷！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
（圖／IG@oh_kiyomi）

重點還有令人少女心噴發的夾娃娃機～只要持當天於Häagen－Dazs消費的發票，就可以免費玩一次夾娃娃機，裡面有驚喜扭蛋玩到成功夾到為止。

驚喜扭蛋內有一張獎品兌換券，獎品內容有：隨身鏡、化妝包、蠟燭以及Häagen－Dazs優惠券等多項花禮，可以直接和現場的工作人員換取獎品。

而且兌換券上也多了一個小小驚喜～不僅顏色呼應到這此推出的兩款春日限定口味，甚至還聞得到該口味的香氣，飄出濃濃花甜香！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
（圖／IG@albee_chiu.tw）

Häagen－Dazs花甜小巴士在三月到四月之間，會驚喜快閃全台指定地點，在兒童連假期間，也會開往義大遊樂世界與劍湖山世界，一起跟著「哈根達斯花甜小巴士」追尋初春花開，綻放美好生活！更多詳細資訊可上「Häagen-Dazs」粉絲團查詢。

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： Sharelife分享生活 台中美食 哈根達斯 Häagen－Dazs花甜小巴士 義大遊樂世界 劍湖山世界

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

高雄饅頭店爆餡紅豆條晚來吃不到！

幾點買票最便宜？訂機票必知眉角曝

玩整天免花半毛！桃園海芋季4/4登場

外交部護照免費加頁服務5分鐘就好

純白教堂超好拍！桃園新打卡熱點曝

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

饒河夜市4家米其林必比登美食

萬華隱藏版拉麵店湯底竟是黑色的！

雲林粉紅城堡、水漾森林教堂超夢幻

桃園復古早餐咬下蛋餅會爆出起司！

熱門行程

最新新聞更多

哈根達斯花甜小巴士全台巡迴中！

在大稻埕來一場「草原派対」吧！

高雄藍眼淚　警貼心設「諮詢專區」

上網買旅平險促銷　分食春遊補助大餅

香港迪士尼10個隱藏版巧思！

茶當水喝「腎結石暴增」？答案超吃驚

廉航限時促銷！衝日本單程580元

台中綠咖哩雞肉飯配飲料200元有找

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366