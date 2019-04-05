太犯規啦！哈根達斯花甜小巴士街頭出沒中　吃得到2新口味

文／Sharelife分享生活

犯規到不行！今年春天最Twinkle的可愛打卡點，Häagen－Dazs花甜小巴士再度出發！



（圖／IG@albee_chiu.tw）

還記得去年頂級冰淇淋品牌Häagen－Dazs，以「樂戀時刻，花甜綻放」為理念，將冰淇淋與花園結合，全新推出「櫻花冰淇淋」與「薰衣草藍莓冰淇淋」，更首度亮相以粉嫩花牆打造「哈根達斯花甜小巴士」，啟動全台巡迴，讓城市綻放優雅櫻花與浪漫薰衣草，擄獲許多少女們的心～



（圖／IG@albee_chiu.tw）



今年哈根達斯花田小巴士強勢回歸啦！一如往常地推出話題性十足的春季限定口味：「橙花冰淇淋」、「茉莉覆盆子石榴冰淇淋」，品嚐兩款春日限定口味還能玩夾娃娃，以全新面貌再度引發浪漫旋風。



(圖/ IG@albee_chiu.tw)

一匙擁有花甜新滋味：「橙花」、「茉莉覆盆子石榴」

#橙花冰淇淋

在荷蘭橙花的飽滿香氣中，融入清爽佛手柑醬，並加入黑胡椒的木質香氣襯托柑橘風味，令人愉悅的香甜清新在口中綻放，酸甜可口，甜而不膩，幸福感upup！



#茉莉覆盆子石榴冰淇淋

第一口就是嚐到經典的茉莉花清爽香氣，優雅清香的茉莉花佐酸甜覆盆子醬，與來自土耳其的石榴汁襯托提味，感受療癒舒緩的味覺體驗，酸酸甜甜超有層次感，吃過都直接圈粉阿～



（圖／IG@oh_kiyomi）

哈根達斯花甜小巴士浪漫空降你身邊，Häagen－Dazs花甜小巴士以「移動水晶花園」的概念打造，讓人在城市街頭也能輕鬆拍出網美照，洗版IG，滿足每一位少女的春日情懷！



（圖／IG@oh_kiyomi）

重點還有令人少女心噴發的夾娃娃機～只要持當天於Häagen－Dazs消費的發票，就可以免費玩一次夾娃娃機，裡面有驚喜扭蛋玩到成功夾到為止。

驚喜扭蛋內有一張獎品兌換券，獎品內容有：隨身鏡、化妝包、蠟燭以及Häagen－Dazs優惠券等多項花禮，可以直接和現場的工作人員換取獎品。

而且兌換券上也多了一個小小驚喜～不僅顏色呼應到這此推出的兩款春日限定口味，甚至還聞得到該口味的香氣，飄出濃濃花甜香！



（圖／IG@albee_chiu.tw）

Häagen－Dazs花甜小巴士在三月到四月之間，會驚喜快閃全台指定地點，在兒童連假期間，也會開往義大遊樂世界與劍湖山世界，一起跟著「哈根達斯花甜小巴士」追尋初春花開，綻放美好生活！更多詳細資訊可上「Häagen-Dazs」粉絲團查詢。

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）