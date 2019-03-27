距車站6分鐘、有250品牌！日本三井「LaLaport」進駐台中

▲日本三井不動產旗下商場LaLaport進駐台中。（圖／日本三井不動產提供）

記者蔡玟君／綜合報導

日本三井不動產繼台中港三井Outlet之後，現在進一步宣布旗下另一個購物商場品牌「LaLaport」也將進駐台中。「Mitsui Shopping Park LaLaport台中」地點就選在台中市東區的台糖湖濱生態公園旁，預計2023年開幕，屆時將與舊台糖糖廠、台鐵台中車站南側區域串連，帶動台中消費與觀光。

▲台中車站 。（圖／記者張瑞傑攝）

「Mitsui Shopping Park LaLaport台中」位處於台中市東區，距離台鐵台中車站步行僅需約6分鐘，店鋪面積約6萬7000平方公尺，商場用地周邊緊鄰台糖生態湖濱公園，園區內除了保留了具有歷史文化價值的舊台糖糖廠之外，經過融入自然與水源的整建後，儼然成為一個融合現代與歷史的新景觀綠化公園。

▲LaLaport是日本三井不動產旗下知名連鎖型百貨商場。（圖／記者蔡玟君攝）

根據日本三井不動產規劃，未來在「Mitsui Shopping Park LaLaport台中」商場內將分為2區2棟、約250間專櫃，為台中市首座正統的區域型購物中心，預計將會規劃包含有國際性流行性品牌、國內外知名的排隊餐飲品牌、生活消費性商品、大型娛樂設施等進駐，提供消費者新形態的生活提案，體驗在此悠閒渡過一整天的商業設施。