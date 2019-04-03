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根本人人有獎！身份證有「這3碼」暢遊劍湖山只要花99元

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文／Sharelife分享生活
圖／劍湖山世界粉絲專頁

無須再抓狂苦惱了！兒童連假就醬玩！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

4月4日的兒童節連假即將到來！各大主題樂園搶攻連假商機，相繼推出門票優惠，雲林劍湖山世界搶頭香！首波推出身分證對獎的優惠，只要身分證號碼湊齊「5、2、1」這三個數字，入園門票只要99元就可以暢遊劍湖山！

活動時間：4/4-4/7
對獎號碼：「5、2、1」
對中1碼可享票價399元
對中2碼可享票價299元
3個數字通通有則可以99元入園

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

中獎率100％！

基本上399元為入門票價，每位身分證字號都會有「1」或「2」代表性別，所以每位旅客都至少能享有399元的優惠價，記得入園時攜帶身分證以備查驗，以免錯失這個好康啦！

快要接近炎炎夏日讓人忍不住想要跳進水中清涼一下嗎？這次劍湖山也加碼開放3個水上設施，讓你一次玩透透～

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

另外4／4～4／8六福村主題遊樂園也推出12歲以下兒童免費入園！4／3～4／7花蓮遠雄海洋公園則推出生肖屬豬民眾免費暢遊優惠！還有苗栗頭份的尚順育樂世界全室內主題樂園，也下殺連假門票買1送1！趕緊揪家人好友筆記下來，規劃好完美連假，拋開工作束縛，一起來遊樂園high翻全場吧！

劍湖山世界

地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： Sharelife分享生活 兒童節連假 樂園優惠 劍湖山世界 親子旅遊 雲林旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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