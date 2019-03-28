6秒內快速比價！最俐落的機票比價平台go票機

文／七逗旅遊網提供

旅行對您來說像什麼？對踢踏舞職人黃怡萍而言，旅行像是跳舞，感覺來了說走就走！將踢踏舞精神「俐落」貫徹至生活中的她，旅行前訂購機票時，只使用和她同樣俐落的台灣本土機票比價平台go票機！



▲踢踏舞職人黃怡萍表示，不到6秒就能快速獲得機票比價結果的go票機，彷彿一位「舞」林高手。（圖／go票機提供）

踢踏舞重視節奏、俐落的動作，從10歲開始學習踢踏舞的黃怡萍，將踢踏舞的精神融入她的生活，當她使用不到6秒就能快速搜尋比價結果的go票機，超俐落的速度讓她彷彿遇見一位「舞」林高手！除了俐落的比價速度外，go票機還貼心地在比價結果中，優先呈現特價機票，讓您一眼就可以看到最划算的選擇！難怪黃怡萍使用過go票機後，大讚go票機夠省、夠快、夠厲害！如此迅速的go票機，再配上容易上手、一目瞭然的介面，也讓人隨手一滑，就能快速訂購機票，即刻出發！

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▲go票機和警政署推出反毒影片《真愛你我 歲歲平安》。（圖／go票機提供）

迅速比價、為您省錢、讓您滑了就走的go票機，隸屬權可易資訊股份有限公司，董事長林敬祥先生多年來熱心公益，今年1月，go票機和內政部警政署合作，成立「反毒英雄聯盟」、推出反毒影片《真愛你我 歲歲平安》，並同時宣布即日起只要在go票機訂票，每筆交易將捐出新台幣20元給警察機關或警友組織，作為反毒、員警照護使用，讓您買機票時也能隨手做公益！

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