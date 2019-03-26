「台版威尼斯」終於完整了！阿根納、和平島改造超期待

▲正濱漁港現成熱門打卡點。（影／記者彭懷玉攝）





▲基隆正濱漁港去年夏天變身「台版威尼斯」。（圖／基隆市政府提供，錢盛昱攝）

記者彭懷玉／台北報導

揮別過去灰冷色調，正濱漁港去年夏天變身「台版威尼斯」，由基隆市政府結合年輕藝術團隊，一同進行「正濱漁港懷舊碼頭色彩塗布計畫」，將正濱漁港旁16棟建築物漆上色彩，今（26）日宣布完成最後一面牆的塗布工作，再來則將景觀推廣到附近區域。





▲今（26）日正濱漁港完成最後一面牆的塗布工作，再來則將景觀推廣到附近區域。（圖／基隆市政府提供，錢盛昱攝）

為讓老漁村活絡起來，基隆市政府推動正濱懷舊碼頭色彩塗佈計畫，讓當地成為最夯打卡點，一眼望去，有種身處義大利布拉諾（Burano）小島的感覺。今（26）日在市長林右昌、文化大學教授及正濱里長等人，一起為最後一面牆漆上各種顏色，也象徵正濱漁港色彩塗佈計畫告一段落，接下來會把景觀再造推廣到整個廊帶。

▲正濱漁港曾是台灣第一大港。（圖／記者彭懷玉攝）

1939年竣工的正濱漁港，曾是台灣第一大港，全盛時期漁獲量約3萬公噸，隨著八斗子漁港完工，入港漁船重心轉移，正濱漁港光環不再，逐漸被世人淡忘，只有在地居民記得曾經的輝煌。如今，老舊漁港重新注入色彩後，以不同樣貌展現過去燦爛光景，城市能量再度活絡起來。

▲基隆市長林右昌表示，接下來還會進行阿根納等再造工程。（圖／記者彭懷玉攝）

基隆市長林右昌表示，色彩塗佈計畫是從舊漁會大樓到懷舊港灣、和平島這一整個廊帶的都市再生及景觀再造的過程，接下來還會有很多行動，包括阿根納再造、舊漁會大樓整改造等工程，都會接續展開，旅客們不妨期待一下基隆的新面貌。

正濱彩色漁港

地點：基隆市正濱里中正路549號