不用早起衝園！東京迪士尼今夏手機App可抽FASTPASS免排隊

▲東京迪士尼今夏啟用手機App抽取快速通行系統。（圖／記者蔡玟君攝）



旅遊中心／綜合報導

今年暑假到日本東京迪士尼，不用早起排隊衝快速通行券（FASTPASS）了！有消息傳出東京迪士尼將在今年夏天起透過手機App發配快速通行券，讓遊客可以省去排隊時間，以後想要玩小熊維尼獵蜜記、玩具總動員瘋狂遊戲屋不用早起衝園排隊抽票。

▲熱門設施通常都會設置快速通關機台。（記者陳涵茵攝）



東京迪士尼度假區共有18座設施可抽取快速通行券，所謂快速通行（FASTPASS）是設施熱門指標，想玩至少需要排隊一小時起跳，設施附近會設置快速通行機，抽到券的遊客可在當日指定時段內前往設施遊玩，不需排一般的排隊隊伍，用意在於平均分配時段讓進到迪士尼的每個人都至少能玩到一、兩項熱門設施。

▲東京迪士尼海洋。（圖／記者蔡玟君攝）



迪士尼陸地熱門設施包括太空山、怪獸電力公司、小熊維尼獵蜜記；海洋熱門設施像是玩具總動員瘋狂遊戲屋、驚魂古塔等都是遊客的必玩清單，碰上人潮多的日子經常中午後快速通行券就已全數搶光，且抽取一張券後需等待2小時才能抽另一項設施，所以不少遊客都會乾脆起個大早排隊，先衝進園區裡搶抽票。

▲快速通行FASTPASS機台。（圖／Ettoday資料照）



快速通行能省下排隊時間，不過因部分設施太熱門就連抽取快速通行的隊伍也經常大排長龍，對此官方Oriental Land公司表示將用科技解決這項問題，利用智慧型手機App取票，預計將在迪士尼海洋新設施《翱翔：夢幻奇航》7月份開放前啟用，並表示原有的快速通行票機台系統也會同步保留。