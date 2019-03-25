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代客現場涮煮頂級食材　台北萬豪板前料理高檔鍋物4/15登場

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▲台北萬豪板前料理高檔鍋物4/15登場。（圖台北萬豪提供)
▲台北萬豪板前料理高檔鍋物4/15登場。（圖／台北萬豪提供)

旅遊中心／綜合報導

台北萬豪酒店全新鍋物概念店Mark’s Shabu即將於4月15日正式登場，把日式料理壽司檯的「板前」概念運用到高檔鍋物裡，由專業師傅代客現場涮煮頂級食材，提供如A5等級日本和牛沙朗、盤克夏豬五花及進口活海鮮等高檔食材。

Mark’s Shabu除了代客現場涮煮頂級食材之外，主廚林勤凱還為食材量身打造款款專屬湯頭及蘸醬，讓每道食材自成一道料理，例如蝦蟹類搭配法式馬賽魚湯湯頭、螺肉類則選用蛤蜊湯，廣島生蠔搭紫蘇梅醬、九孔鮑魚則搭配以昆布及韓國香料特調之「昆布青醬」，而盤克夏豬五花則是搭配用雞高湯、山椒粒、清酒及味醂製成之「山椒醬油」，或將極嫩日本和牛捲上現磨山葵、洋蔥碎入口。

▲台北萬豪板前料理高檔鍋物4/15登場。（圖台北萬豪提供)
▲Mark’s Shabu把日式料理壽司檯的「板前」概念運用到高檔鍋物裡，由專業師傅代客現場涮煮頂級食材。（圖／台北萬豪提供)

Mark’s Shabu即將於4月15日正式開幕，可以接待27位客人，開放區有二桌，但是採自行涮煮的個人鍋，只有三個包廂中的二個包廂才是主打的板前料理，由專業師傅代客現場涮煮頂級食材，板前料理套餐每客4200元，食材菜式包括蝦、蟹、魚、貝等海鮮、各種肉品以及前菜、蔬菜盤及甜品；而個人鍋午餐1200元起，晚餐2000元起，包廂午餐低消8000元起，晚餐低消1萬2000元起。(上述價格均需加10%服務費)

Mark’s Shabu
地址：台北市樂群二路199號《台北萬豪酒店》一樓
電話：(02)2175-7923

關鍵字： 美食情報 台北萬豪板前料理高檔鍋物 Mark’s Shabu

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